Mais de 345 mil veículos devem trafegar pela Freeway durante o feriadão de Natal

O feriadão de Natal prevê movimento intenso nas estradas gaúchas, principalmente as do Litoral Norte. A CCR Viasul prevê que cerca de 1,2 milhão de veículos passem pelas suas rodovias (BRs 101, 290, 386 e 448) entre esta sexta-feira (20) e a próxima quarta (25). Desse total, somente na BR-290 (Freeway) são esperados mais 345 mil veículos.

Para hoje (sexta), a previsão é de 45 mil veículos vindo para o Litoral, número que deve aumentar no sábado (21), chegando a 46 mil. Entre domingo (22) terça-feira (24), o movimento deve dar uma reduzida, ficando na média de 20 mil veículos por dia. Já no dia de Natal, a previsão é que mais de 40 mil veículos passem pela rodovia em direção a região.

Enquanto isso, no sentido à região metropolitana, são previstas quase 30 mil pessoas para esta sexta-feira (20) e também no sábado (21). Entre os dias 22 e 24 de dezembro, o movimento não deve superar os 20 mil condutores. Contudo, no dia 25/12, deve haver novo aumento no fluxo com algo em torno de 36 mil veículos.

MELHORES HORÁRIOS

A CCR reforça aos motoristas para que programem sua viagem de maneira a trafegar nos horários de fluxo mais calmo. Os dias e horários com fluxo mais tranquilo devem ocorre entre quinta (19), antes das 18h, e sexta-feira (20), antes das 8h e após as 20h. No sábado (21), o melhor período será a partir das 13h. E, no domingo (22), a partir do meio-dia. Nos dias 23 e 24/12, o trânsito deverá ficar normal. Já no Natal, o melhor período para trafegar será antes das 15h.

LIBERAÇÃO DE ACOSTAMENTO

Visando garantir a segurança dos motoristas que utilizam a Freeway, não está prevista a liberação do acostamento, mesmo durante os períodos de fluxo mais intenso. A medida, entretanto, poderá ser avaliada pela Concessionária juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), como recurso extraordinário e em casos excepcionais.

Nesses casos, a liberação dos trechos só se dará, exclusivamente, quando do acionamento dos piscantes amarelos dispostos ao longo da rodovia.Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões.Vale ressaltar que, trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado é infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gerando sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 880,41 (oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos).

ESTRADAS DA EGR

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) também alerta os usuários de suas rodovias para o aumento do tráfego durante o feriadão. De acordo com a Gerência Operacional (Goper) da EGR, a previsão é que mais de 639 mil veículos trafeguem pelas rodovias administradas pela EGR entre os dias 20 e 26 de dezembro. O maior fluxo está previsto para acontecer nas rodovias que ligam a região Metropolitana ao Litoral: as ERSs 040 e 474. Na 040, a expectativa é de que aproximadamente 130,1 mil veículos passem pela praça de pedágio de Viamão entre sexta (20) e a próxima quinta-feira (26), um aumento de 22% em relação à média registrada em finais de semana normais. Já na ERS-474, é estimada a passagem de 66,1 mil veículos, o que significa um aumento de 61% em relação ao tráfego normal.

CRÉDITO: Fabiano Panizzi