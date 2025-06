JEO: Escola Rural e Colégio Adventista vencem Futsal Juvenil

Escola Rural se sagrou campeão do Futsal Juvenil Feminino ao golear a equipe do IFRS pelo placar de 6 a 0.

OSÓRIO – Iniciados no dia 02 de junho, os Jogos Escolares de Osório (JEO) se encerraram nesta semana. Dezesseis escolas Municipais, Estaduais, Federais e Particulares disputaram às modalidades de Atletismo, Basquete, Futsal, Handebol e Vôlei nas categorias Infantil e Juvenil, nos naipes Masculino, Feminino e Misto (somente as provas de Revezamento do Atletismo).

Entre segunda (23) e terça-feira (24), o Ginásio Esportivo Rutílio Kestering (Cirão) recebeu as disputas do Futsal Juvenil. No Feminino, seis colégios disputaram o título, em partidas com dois tempos de 10 minutos cada. Eles foram divididos em dois grupos com três, onde jogaram entre si, avançando os dois primeiros de cada chave para as semifinais.

Após grandes jogos, a final foi disputada entre Instituto Federal (IFRS) e Ildefonso Simões Lopes (Rural). O IFRS chegou à decisão de maneira invicta, passando por Prudente de Morais, Albatroz e Adventista (semifinal). Assim como o seu adversário, a Escola Rural também chegou invicta para a disputa do título, tendo derrotado José Paulo da Silva, Adventista e Prudente de Morais (semifinal).

FINAL

1º Tempo – A Rural começou com tudo. Aos 15 segundos, aproveitando erro da goleira adversária, Graziela encheu o pé e acertou a trave. Na sequência, Graziela finalizou no canto e Marília defendeu com o pé. Com 1min e 20seg, a Rural chegou ao gol em chute cruzado de Marina. Mesmo com a vantagem, a Rural seguiu em cima. Aos 2min, Marina fez jogada individual, mas finalizou para fora.

A primeira chegada do IFRS só aconteceu aos 4min. Lara Lang cobrou falta do meio da quadra e Ana Julia segurou firme no meio do gol. Depois disso, só deu Escola Rural. Aos 7min, Graziela chutou e Marilia defendeu com o pé. Após cobrança de lateral, Alessandra chutou forte, mas para fora. Na jogada seguinte, Alessandra tentou jogada individual e a sua finalização passou perto. Já aos 8min, Graziela fez a jogada e cruzou para Marina só escorar e fazer o 2 a 0.

Na melhor chance do IFRS na primeira etapa, aproveitando saída errada da Rural, Duda Selbach finalizou com liberdade, mas chutou para fora. E quem não faz, leva. No minuto final, Alessandra recebeu de costas e girou batendo para fazer o 3 a 0 para a Rural.

2º Tempo – Com Marília machucada, Letícia precisou entrar no gol do Instituo Federal. Sem dar chance de o IFRS reagir, a Rural chegou ao quarto gol com 15 segundos da segunda etapa. Alessandra recebeu sozinha e só tocou para as redes: 4 a 0. Administrando o resultado, a Rural seguiu perdendo chances de ampliar até que aos 5min e 30seg chegou ao quinto gol. Após jogada individual de Graziela, a camisa 11 da Rural tocou para Marina fazer o 5 a 0, sendo o seu terceiro no jogo.

Faltando dois minutos para o término da partida, a Escola Rural chegou ao sexto gol. Alessandra tabelou com Marina e tocou na saída da goleira, fazendo o 6 a 0. Trinta segundo depois, Laura derrubou Lara Lang no meio da quadra e recebeu o cartão vermelho. A atleta do IFRS acabou caindo de boca no chão, tendo que sair da partida sangrando, sendo levada as pressas para o Hospital da cidade. Apesar do susto, Lara teve uma leve fissura no nariz e passa bem.

Mesmo com uma jogadora a menos no final da partida, a Rural não levou sustos e confirmou a vitória por 6 a 0, que deu o título do Futsal Juvenil Feminino para a Escola. Já na disputa do 3º lugar, o Prudente levou a melhor sobre o Adventista, vencendo por 3 a 2, com os três gols marcados por Ana Laura. A atleta chegou a se machucar no duelo contra a Rural pelas semifinais. Após receber uma falta, a camisa 10 do Prudente acabou caindo feio e fez um corte na cabeça. Mas foi atendida e retornou ainda para a mesma partida.

Colégio Adventista venceu o Futsal Juvenil Masculino após derrotar equipe do Instituo Federal por 3 a 1.

FUTSAL JUVENIL MASCULINO

Doze escolas foram inscritas para participar da categoria, em jogos de dois tempos de oito minutos cada. Elas foram divididas em três grupos com quatro cada um, onde jogaram entre si avançando a primeira colocada de cada chave mais a segunda melhor segunda para as semifinais. Vale ressaltar que os colégios Mirko Lauffer e Cônego Pedro Jacobs não compareceram, o que acabou cansando um problema para o decorrer da competição.

Terminada a primeira fase, o Colégio Adventista avançou com a melhor campanha, sendo o único a vencer os três jogos: 5 a 0 no José Paulo, 7 a 1 no Luiz Francisco Panni e 3 a 0 (Wo) no Mirko. Já a equipe do Instituto Federal sofreu para se classificar. Depois de vencer o Cônego por Wo e um empate sem gols com a Escola Maria Teresa Vilanova Castilhos (Polivalente), o IFRS só conseguiu passar ao derrotar o Professor Milton Pacheco (Ciep) por 2 a 0, Ciep o qual também avançou para o mata-mata como melhor 2º colocado.

POLÊMICA

A polêmica toda ficou para o grupo B. Único que contou com quatro equipes de fato, a chave terminou com um empate triplo entre Albatroz, Prudente e Rural, todas com cinco pontos, sendo que as escolas venceram o Colégio Marquês de Herval e empataram em 0 a 0 nos seus confrontos diretos. Na última partida, o Prudente precisava vencer por quatro gols de diferença para terminar com saldo melhor que Albatroz e Rural, e aplicou 8 a 0 para cima do Marquês. Entretanto, de nada adiantou o resultado, já que a organização desconsiderou os resultados dos colégios contra o Marquês. Com isso, tudo ficou empatado e a vaga foi decidida em sorteio, com a Escola Rural sendo a sorteada para avançar ao mata-mata.

SEMIFINAIS

Após muita reclamação dos professores e atletas do Prudente, as semifinais puderam acontecer. No primeiro jogo, o Adventista derrotou o Ciep por 1 a 0, com o gol de Inácio. Já na outra partida, IFRS e Rural fizeram uma partida eletrizante. A Rural vencia por 1 a 0 até o finalzinho, quando Parnoff, faltando 30 segundos deixou tudo igual, 1 a 1 e a decisão da vaga foi para os pênaltis. Aí foi a vez do goleiro reserva do IFRS, Cássio, brilhar, garantindo a vitória por 3 a 2, depois de defender as cobranças de Kauê e Lucas.

FINAL

1º Tempo – Com pouco mais de um minuto de jogo, João Guilherme (IFRS) acabou deixando a quadra machucado após levar a pior em uma dividida. O primeiro lance de perigo da partida só saiu aos 2min e 30seg. Inácio (Adventista) recebeu livre e cara a cara com o goleiro chutou para a defesa de Cássio com o pé. No lance seguinte, o IFRS jogou a bola para a área, a bola bateu na mão do defensor do Adventista e a arbitragem marcou pênalti. Tonho cobrou no quanto, a bola bateu no pé de Zanoni e entrou: 1 a 0 IFRS.

Aos cinco minutos, após cobrar um lateral com a bola dentro da quadra, quase que o IFRS amplia, mas o chute de Tonho foi para fora. O lance gerou revolta do adventista e Vedovatto acabou sendo expulso ao xingar o árbitro do banco de reservas. O Adventista teve a chance para empatar antes do intervalo. Faltando 58 segundos, após cobrança de falta, a bola sobrou para Barão, que finalizou da entrada da área para a defesa de Cássio.

2º Tempo – A segunda etapa começou movimentada. Aos 20 segundos, Inácio recebeu de Rocha na entrada da área, mas Cássio fechou o gol, salvando o IFRS. Na sequência, os dois acabaram sentindo a divida e o jogo teve que ser paralisado para atendimento dos atletas. Com a bola de volta a rolar, aos 2min, Inácio tabelou com Barão, mas novamente parou em Cássio. Porém, na sequência, em lateral cobrado para trás, Inácio chutou no ângulo para fazer o 1 a 1.

Aos 3min, em jogada individual de Rocha, quase saiu a virada do Adventista, entretanto, o chute no canto parou nas mãos de Cássio, que segurou firme. Já aos 6min, Inácio chutou para a frente, Barão cruzou de primeira e Rocha empurrou para o gol, fazendo 2 a 1 para o Adventista.

Depois do gol, o clima esquentou. Gustavo Albarnaz levou cartão amarelo no banco de reservas por reclamação. Aos 6min e 30seg, o IFRS tentou um chute e Zanoni defendeu com o pé. No contra-ataque do Adventista, Procasko acertou um carrinho forte em Rocha e levou o cartão vermelho direto.

Mesmo com um jogador a menos, o IFRS precisou se jogar para frente atrás do empate, e faltando 42 segundos para o término da partida, o Adventista roubou a bola e Barão só rolou para o gol vazio, fazendo o 3 a 1 e confirmando a vitória e o título do Futsal Juvenil Masculino para o Colégio Adventista.

Já na disputa do 3º lugar, o Ciep venceu a Rural de virada por 3 a 2. Logo aos 2min, Saulo fez 1 a 0 para a Rural. Mas o Ciep buscou a virada ainda na etapa inicial com Yuri Costa, aos 4min, e Gabriel, aos 7min. No segundo tempo, aos 3min, Raul deixou tudo igual: 2 a 2. Porém, quando a partida se encaminhava para os pênaltis, faltando 53 segundos, Yuri passou por dois marcadores e chutou no canto para fazer o 3 a 2, gol que deu a vitória e a terceira colocação para o colégio Professor Milton Pacheco.

Entrega das medalhas no Largo dos Estudantes contou com presença da vereadora Profa. Isabel, do vice-prefeito Ed, do assessor de Esporte Henrique, do secretário Marcelo e do prefeito Romildo.

ENTREGA DAS PREMIAÇÕES

Na manhã de quarta (25), foi realizada no Largo dos Estudantes Sônia Chemale a entrega das premiações do JEO 2025. A cerimônia contou com a presença do prefeito Romildo Bolzan Júnior; do vice-prefeito, Ed Moraes; do secretário municipal de Educação, Marcelo Reis; do assessor de Esporte e Lazer, Henrique Luz; e da vice-presidente do Legislativo osoriense, a vereadora Professora Isabel.

Na ocasião, foram homenageados os professores de Educação Física, assim como o assessor de Esporte. Logo em seguida, as autoridades presentes, juntamente com os diretores das escolas realizaram a entrega das medalhas aos vencedores das modalidades coletivas. Vale ressaltar que a premiação do Atletismo já havia sido realizada no mesmo dia das provas, ocorridas em 02/06, na pista do Centro Esportivo Professor David Fleck (Vila Olímpica). Todos os campeões do JEO (com exceção das escolas particulares) garantiram vaga na fase da 11ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs).

RESULTADOS DO ATLETISMO

RESULTADOS DOS ESPORTES COLETIVOS

OUTRAS FOTOS

Estudantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) foram os Destaques dos Jogos Escolares de Osório.

VÔLEI JUVENIL MASCULINO

IFRS foi a Escola campeã do Vôlei Juvenil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Escola Rural ficou em 2º lugar no Vôlei Juvenil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Colégio Adventista terminou na 3ª colocação do Vôlei Juvenil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

VÔLEI JUVENIL FEMININO

Adventista foi a Escola campeã do Vôlei Juvenil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

Escola Rural ficou em 2º lugar no Vôlei Juvenil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

IFRS terminou na 3ª colocação do Vôlei Juvenil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

VÔLEI INFANTIL MASCULINO

Adventista foi a Escola campeã no Vôlei Infantil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Prudente de Morais ficou em 2º lugar no Vôlei Infantil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Colégio Marquês terminou na 3ª colocação no Vôlei Infantil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

VÔLEI INFANTIL FEMININO

Colégio Marquês foi o grande campeão no Vôlei Infantil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

Prudente de Morais ficou na 2ª posição no Vôlei Infantil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

Cônego Jacobs terminou em 3º lugar no Vôlei Infantil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

FUTSAL JUVENIL MASCULINO

Colégio Adventista foi o campeão no Futsal Juvenil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Equipe do IFRS terminou em 2º lugar no Futsal Juvenil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Escola Ciep ficou na 3ª colocação no Futsal Juvenil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

FUTSAL JUVENIL FEMININO

Escola Rural se sagrou campeã no Futsal Juvenil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

Equipe do IFRS terminou em 2º lugar no Futsal Juvenil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

Prudente de Morais terminou em 3º no Futsal Juvenil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

FUTSAL INFANTIL MASCULINO

General Osório foi o campeão no Futsal Infantil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Colégio Adventista ficou em 2º lugar no Futsal Infantil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Marquês terminou na 3ª posição no Futsal Infantil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

FUTSAL INFANTIL FEMININO

Colégio Adventista foi o campeão no Futsal Infantil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

Prof. Milton Pacheco terminou em 2º lugar no Futsal Infantil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

Colégio Marquês terminou na 3ª colocação no Futsal Infantil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

HANDEBOL JUVENIL MASCULINO

Escola Rural se sagrou campeã no Handebol Juvenil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Albatroz foi o vice-campeão no Handebol Juvenil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Colégio Adventista terminou em 3º no Handebol Juvenil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

HANDEBOL JUVENIL FEMININO

Colégio Albatroz foi o grande campeão no Handebol Juvenil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

Escola Rural terminou em 2º lugar no Handebol Juvenil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

Colégio Adventista ficou na 3ª posição no Handebol Juvenil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

HANDEBOL INFANTIL MASCULINO

General Osório se sagrou campeão no Handebol Infantil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Colégio Adventista terminou em 2º lugar no Handebol Infantil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Marquês ficou na terceira colocação no Handebol Infantil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

HANDEBOL INFANTIL FEMININO

Colégio Adventista foi o campeão no Handebol Infantil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

Escola Tuiuti foi a vice-campeã no Handebol Infantil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

Prof. Milton Pacheco foi o 3º colocado no Handebol Infantil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

BASQUETE JUVENIL MASCULINO

Escola Rural foi a grande campeã no Basquete Juvenil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Equipe do IFRS terminou em 2º lugar no Basquete Juvenil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Colégio Adventista foi o 3º colocado no Basquete Juvenil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

BASQUETE JUVENIL FEMININO

Colégio Albatroz se sagrou campeão no Basquete Juvenil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

Equipe do IFRS ficou em 2º lugar no Basquete Juvenil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

Escola Rural terminou na 3ª posição no Basquete Juvenil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

BASQUETE INFANTIL MASCULINO

Colégio Adventista foi o grande campeão no Basquete Infantil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Osvaldo Amaral ficou em 2º lugar no Basquete Infantil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

Colégio Marquês ficou na 3ª colocação no Basquete Infantil Masculino dos Jogos Escolares de Osório.

BASQUETE INFANTIL FEMININO

Escola Tuiuti foi a grande campeã no Basquete Infantil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

Prof. Milton Pacheco foi vice-campeão no Basquete Infantil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

Colégio Marquês terminou na 3ª posição no Basquete Infantil Feminino dos Jogos Escolares de Osório.

