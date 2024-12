Cidades da região receberão recursos da Consulta Popular

Santo Antônio da Patrulha é um dos municípios que será contemplado com recursos da Consulta Popular. Mais de 2,5 mil patrulhenses participaram da votação, realizada na primeira semana de dezembro. A demanda mais votada foi a de reaparelhamento da Defesa Civil Municipal, enquanto a segunda mais votada foi a de instalação de placas fotovoltaicas em prédios públicos para produção de energia elétrica.

Além de Santo Antônio, apenas outros três municípios integrantes do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) Metropolitano Delta do Jacuí atingiram o percentual mínimo de eleitores necessários para acesso aos recursos: Cachoeirinha, Glorinha e Triunfo. Os valores estimados, que serão divididos entre os quatro municípios, são de aproximadamente R$ 1,1 milhão para o reaparelhamento da Defesa Civil e R$ 750 mil para a instalação das placas fotovoltaicas.

OUTRA CONTEMPLADA

Na terça-feira (17), a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Sedes) realizou a assinatura coletiva das propostas de desenvolvimento social da Consulta Popular 2023/2024. Ao todo, serão contemplados 20 municípios de Coredes, totalizando cerca de R$ 3,1 milhões em recursos destinados a rede socioassistencial do Estado. No Litoral Norte, a cidade de Imbé receberá R$ 275 mil. O dinheiro será utilizado para ações voltadas à pessoa idosa. A diretora do Departamento de Concessões da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município acompanhou o ato: “Nosso município atende todas as exigências necessárias para pleitear recursos que beneficiem nossa população, tornando Imbé um lugar cada vez melhor para se viver” declarou Pâmela de Vasconcelos.