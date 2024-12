Litoral Norte é destaque na produção de frutas

As frutas representam a ponta de toda uma cadeia produtiva entre o Litoral Norte e a Região Metropolitana do Estado. Toda a banana consumida na produção dos doces da DaColônia, em Santo Antônio da Patrulha, por exemplo, é fornecida por produtores da região. Em 2023, para que se tenha uma ideia, a empresa produziu 3,5 mil toneladas de produtos à base da fruta. Já os municípios de Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul e Mampituba lideram a produção gaúcha de bananas e de abacaxis, que conta com Terra de Areia e Torres também em papel de destaque na produção.

O resultado de parcerias que movimentam a produção agrícola do Litoral, como a desenvolvida pela DaColônia, tem ganhado o mundo. Em outubro, a empresa foi a única do setor no Rio Grande do Sul a ter um estande próprio na Feira Sial, em Paris, na França. Neste ano, a fabricante de Santo Antônio da Patrulha investiu R$ 20 milhões em melhorias de equipamentos e processos para desenvolver, principalmente, as suas novas barras de proteína. Em média, a empresa cresce 25% por ano. Com 950 funcionários, a maior parte moradora do município, a DaColônia hoje tem capacidade de produzir 24 mil toneladas de produtos por ano.

ARROZ – Localizadanos municípios de Eldorado do Sul, Nova Santa Rita e Viamão, a Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre (Cootap) produz arroz em 3,6 mil hectares, sendo a maior área de cultivo orgânico do grão no país. A produção certificada está em ritmo de retomada após as cheias que atingiram o RS ao longo do ano. A inundação levou à perda de 51% da produção, totalizando um prejuízo de R$ 11,4 milhões. O período de plantio já teve início, mas em uma área 10% menor do que na última safra. Mesmo assim, a expectativa é colher até 14 mil toneladas de arroz orgânico, quase o dobro das 7,5 mil toneladas deste ano.

PRODUÇÃO RURAL NA REGIÃO

ARROZ

Mostardas – 29,9 mil hectares;

Palmares do Sul – 13,2 mil hectares;

Santo Antônio da Patrulha – 11,1 mil hectares (perda de 422 hectares).

BANANAS

Três Cachoeiras – 39,2 mil toneladas;

Morrinhos do Sul – 30 mil toneladas;

Mampituba – 20,8 mil toneladas;

Dom Pedro de Alcântara – 10,5 mil toneladas;

Terra de Areia – 8,8 mil toneladas.



ABACAXI

Terra de Areia – 3,6 milhões de frutos;

Três Cachoeiras – 267 mil frutos; Torres – 185 mil frutos;

Itati – 56 mil frutos;

Três Forquilhas – 50 mil frutos.