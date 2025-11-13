Prefeitura amplia horário de atendimento

OSÓRIO – A Administração local anunciou a ampliação do atendimento em todas as repartições públicas municipais. De acordo com o Decreto no 190/2025, o horário de funcionamento ocorrerá das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h e 30min, sendo ampliado 30 minutos no período da tarde.

O novo horário começou a valer na quarta-feira (12) e seguirá até 06 de janeiro de 2026. De acordo com o Executivo osoriense, a medida está sendo adotada para compensar os dois dias de ponto facultativo que vão ser realizados em 26 de dezembro e 02 de janeiro do próximo ano. Nessas datas, não haverá expediente nas unidades administrativas do Município.

CRÉDITO: Divulgação