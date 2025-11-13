Nove pessoas são presas e um menor é apreendido por tráfico de drogas

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Entre segunda (10) e terça-feira (11), sete pessoas foram presas e um menor foi apreendido na região pelos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM). As ações foram realizadas nos municípios de Balneário Pinhal, Osório e Santo Antônio da Patrulha.

Na segunda, um homem foi detido em Osório. A prisão foi efetuada durante patrulhamento de rotina realizado no bairro Farroupilha. De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) flagraram o indivíduo saindo de uma residência. O sujeito, ao perceber a presença da viatura, se livrou de um objeto, o qual se tratava de uma porção de droga, e tentou voltar para a casa. Desconfiados da atitude do homem, os brigadianos resolveram abordá-lo.

Durante a ação, o indivíduo, que não tinha antecedentes criminais, confessou que estaria saindo para entregar drogas. Além da pedra de crack, os PMs encontraram no local os seguintes itens: um tijolo de maconha, três porções de maconha, quatro buchas e 11 pedras de crack, assim como uma balança de precisão e um aparelho celular.

Também no bairro Farroupilha, um adolescente foi apreendido carregando um tijolo e três pedaços de maconha e 16 pedras de crack. Os policiais também recolheram com o infrator uma balança de precisão e um telefone. Já no Medianeira, outro homem foi preso. O criminoso estava carregando 16 buchas de cocaína, uma balança de precisão, um celular e 20 reais.

Em Pinhal, os PMs conseguiram capturar um sujeito que havia fugido de uma barreira policial realizada em trecho ERS-040. O veículo foi localizado e abordado no Centro da cidade. No veículo foram os brigadianos encontraram porções de maconha e cocaína, além de dois celulares. Já em SAP, três indivíduos de 21, 29 e 34 anos, foram presos em uma área de vegetação no bairro Várzea. Com o trio foram apreendidas 18 pedras de crack, assim como dinheiro.

Policiais apreenderam celulares e porções de entorpecentes durante ação na região.

OUTRAS PRISÕES

Na madrugada de quarta (12), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) prenderam dois homens em Tramandaí. Segundo a Brigada, os PMs realizavam monitoramento em local conhecido como ponto de tráfico no bairro Indianápolis, quando flagraram um motociclista entregando um objeto para um homem em frente ao imóvel. Diante da situação, os brigadianos resolveram abordá-los.

Com a dupla foram apreendidos: 10 porções de maconha, 15 buchas de cocaína, um celular, duas balanças de precisão, dois rádios comunicadores, entre outros objetos, além de 70 reais. Os indivíduos, que já tinham antecedentes, foram presos em flagrante. Todos os criminosos detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional., onde permanecerão a disposição da Justiça.

Ação em Tramandaí apreendeu dinheiro, objetos e dezenas de porções de drogas.

CRÉDITOS: BM