Município do Litoral é destaque no mercado imobiliário

Capão da Canoa vive um momento de sofisticação e valorização no mercado imobiliário. Dados do Sinduscon Litoral Norte com base no ITBI mostram que apenas no primeiro semestre de 2025 as transações no município alcançaram Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 900 milhões, um aumento de 23% em comparação a igual período de 2024. No ano passado, o município também liderou as vendas no Litoral Norte, chegando a um VGV de R$ 1,7 bilhão, enquanto em 2023 ficou em torno de R$ 1,6 bilhão e de R$ 1,5 bilhão em 2022. A expectativa é de um novo recorde neste ano, como projeta o presidente da Associação dos Corretores de Capão da Canoa (Acica), Jonas Inácio. “Capão da Canoa hoje é um destino para morar e que oferece toda a infraestrutura de uma cidade”, complementa.

O crescimento no lançamento de condomínios de alto padrão impulsionou o desempenho geral do mercado. É uma tendência que vem se consolidando desde 2020 e ganhou impulso com a pandemia quando o litoral deixou de ser procurado apenas para veraneio. “É um mercado pujante. A construção civil é que faz a economia girar aqui e ainda há muita área disponível”, constata o conselheiro da Acica, Fernando Luz.

O presidente da Associação das Imobiliárias e dos Corretores de Imóveis de Xangri-lá, Harlan Brusch da Silva, considera que o mercado imobiliário do Litoral Norte está consolidado e deve continuar em expansão. Ele informa que apenas no município existem em torno de 50 condomínios fechados, dos quais 36 estão prontos e outros 14 em execução com entrega até 2028.

A demanda tem alavancado o mercado imobiliário local com oferta de imóveis de alto padrão, com infraestrutura completa e localização privilegiada, em condomínios fechados de lotes, casas ou apartamentos. Veio junto o desenvolvimento da região com escolas, rede de serviços e hospital, atraindo não apenas veranistas, mas também novos moradores e investidores. “Hoje, nossa cidade é sinônimo de confiança, segurança para investir e qualidade de vida para morar”, destaca o vice-prefeito de Capão da Canoa, Renato Silveira. “A Prefeitura vem fazendo a sua parte, com planejamento, obras e infraestrutura, e o resultado está aí, empreendimentos de alto padrão, mais empregos e uma cidade cada vez mais valorizada”, acrescenta.

Surgiram vários condomínios como o Velas da Marina – um dos primeiros em 2002 – , Capão Ilhas Resort (2010), Dubai Resort (2011), Murano Resort (2018) e o Residencial Joacir Martinello (um luxuoso residencial de apartamentos). Atualmente existem seis condomínios de alto padrão em construção, além de 28 edifícios e, conforme Jonas, deverão ocorrer em torno de 24 lançamentos no próximo ano. Com todo esse movimento, o número de habitantes cresceu mais de 51% entre 2011 e 2022 e já chega oficialmente a mais de 63 mil, conforme dados do IBGE.

Entre os empreendimentos que simbolizam essa boa fase do mercado está o Scenario, lançamento da Pioner Empreendimentos em setembro último, o que reforça o posicionamento de Capão da Canoa como um polo de imóveis de alto padrão no litoral. O condomínio tem VGV de R$ 450 milhões e suas casas assinadas combinam arquitetura contemporânea, área de 7,5 mil m² apenas de infraestrutura de resort e localização privilegiada junto à Lagoa dos Quadros.

O projeto arquitetônico é assinado pela Mayresse Arquitetura, referência em projetos residenciais de luxo e os interiores têm assinatura da arquiteta Ednara Teixeira Pioner com o paisagismo concebido pelo time da Sólido que valoriza a natureza do entorno e a conexão com a água ao criar, por exemplo, uma ilha central para convivência.

O lançamento é considerado um marco em Capão da Canoa e está mobilizando os mais de 1,5 mil corretores da cidade. Entre outras exclusividades, o Scenario dispõe de garagem de Jet ski, o primeiro espaço gourmet com fogão a lenha e piscina privativa e um rooftop a uma altura de 11 metros para contemplar o pôr do sol da lagoa, que poderá ser acessada por trilhas e um trapiche. “É um produto raro no mercado pelas suas características”, avalia Jonas, lembrando a tradição da Pioner no segmento com seus empreendimentos de alto padrão, como o condomínio Murano.

