Mulher morre em acidente de trânsito

Um acidente de trânsito foi registrado em Capão da Canoa durante a tarde do último domingo (9). A colisão envolvendo uma caminhonete Renault Clio e uma motocicleta Triumph Tiger XCA ocorreu na Avenida Paraguassu, no bairro Zona Norte. De acordo com a Brigada Militar (BM), a moto seguia no sentido Capão Novo – Centro, quando o outro veículo, que seguia em direção contrária, cortou sua frente, a atingindo lateralmente.

Após a colisão, o motorista do Clio fugiu sem prestar atendimento. A passageira da moto acabou morrendo no local. A vítima, que não teve a idade informada, foi identificada como Jamili Paulino Vargas. Já o motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Luzia, em Capão, sem risco de morte.

O caso foi registrado na Delegacia de Capão da Canoa e a Polícia Civil (PC) deu início às investigações. Vale ressaltar que, até o momento, o condutor da caminhonete e nem o veículo foram identificados ou localizados.

CRÉDITO: Divulgação