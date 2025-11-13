Homem é preso após abusar de criança

A Guarda Municipal de Imbé (GMI) foi acionada na madrugada de quarta-feira (12) para atender a uma suposta briga em uma residência no balneário de Albatroz. Quando os agentes chegaram ao local indicado, eles foram informados de que uma menina de oito anos de idade havia sido abusada sexualmente por um homem.

O suposto agressor seria o tio do pai da criança, o qual morava na mesma casa da família. Conforme a GMI, o indivíduo, que não teve a idade divulgada, teria queimado a mão da menor para que ela não falasse sobre os abusos, os quais vinham acontecendo há mais de duas semanas.

Após discussão, o homem conseguiu fugir ante que os guardas chegassem ao local. Após buscas na região, ele foi localizado e preso em Mariluz, outra praia de Imbé. O sujeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro de ocorrência. Já a vítima foi levada ao Pronto de Atendimento 24 Horas (PA24H) de Imbé, onde realizou exames médicos. A Polícia Civil (PC) está investigando o caso.