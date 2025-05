Prefeitura abre cadastramento para oficineiros

OSÓRIO – A prefeitura disponibilizou na segunda-feira (12), o cadastramento para novos oficineiros. As vagas são para às seguintes áreas: Artes Cênicas (Teatro, Dança e Música); Educação Ambiental; Esportes Coletivos (Basquete, Handebol, Futsal e Vôlei); Estratégias Lúdico-Matemáticas; Informática; Mediação Pedagógica para Produção Textual; Oficinas Pedagógicas; Paisagismo (Hortas escolares); e Recreação.

Segundo o Executivo, o chamamento será realizado conforme a demanda. As atividades são para 20h semanais. Remuneração, descrição das atividades e outras informações podem ser conferidas no Edital de credenciamento (no 004/2025), disponível no site da prefeitura: osorio.atende.net/cidadão.

Interessados em se inscrever, devem acessar o formulário disponível no seguinte endereço eletrônico: osorio.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar.