Prefeitos da Amlinorte se reúnem com Corsan/Aegea

Depois de participarem de uma reunião com a CEEE Equatorial, os prefeitos da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) se reuniram com representantes da Corsan/Aegea. O encontro foi realizado na sede da Associação, em Osório, durante a manhã de quarta-feira (14), sendo comandado pela vice-presidente da Amlinorte, a prefeita de Itati, Madalena Trisch.

A reunião tratou sobre as normas legais referentes a rede de água e esgoto na região. Na ocasião, o superintendente de assuntos institucionais Corsan/Aegea, Cesar Faccioli, e o diretor da Corsan no Litoral Norte, Luciano Brandão, apresentaram dados referente aos investimentos feitos pela Companhia no Litoral Norte. Somente em 2024, foram investidos R$ 85 milhões. Para este ano, a previsão é de que sejam gastos R$ 105 milhões. Já para 2026, o valor de recursos investidos deverá ultrapassar a casa dos 120 milhões de reais.

No final das falas, a vice-presidente da Amlinorte comemorou os investimentos. A prefeita de Itati ainda ressaltou a importância de buscar alternativas conjuntas para aqueles municípios pequenos, que ainda não tem contrato com a Corsan e mantém rede própria de fornecimento de água.

Prefeita de Itati, Madalena Trisch.

PROJETO

Ainda durante o encontro, a empresa Movimenta Soluções apresentou um projeto voltado a destinação dos resíduos sólidos para o Litoral Norte. As Centrais de Tratamento de Resíduos (CTRs) são instalações projetadas para receber, processar e destinar diversos tipos de resíduos, incluindo resíduos sólidos e esgoto. Elas visam reduzir o volume, a periculosidade e o impacto ambiental dos resíduos, além de permitir a recuperação de materiais e energia. Conforme a Amlinorte, o assunto deverá ser debatido em novas oportunidades para entendimento desse sistema.

Representante da Movimenta Soluções apresentou projeto para ser implantado na região.

CRÉDITOS: Rose Scherer