Prazo para pedido de recurso para isenção do Enem se encerra nesta sexta-feira

Candidatos que solicitaram a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 já podem consultar o resultado da análise. A informação está disponível na Página do Participante, no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep (enem.inep.gov.br/participante).

Para saber se o pedido de isenção foi aceito, o candidato deve acessar o site: enem.inep.gov.br/participante, fazer login com a conta Gov.br e conferir o status da solicitação. O benefício é concedido a candidatos que atendem a critérios socioeconômicos específicos, como estar matriculado na Rede Pública de Ensino e/ou pertencer a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Quem teve o pedido de isenção ou a justificativa de ausência no Enem 2024 negados pode entrar com recurso até esta sexta-feira (16). O resultado dessa nova análise será divulgado na próxima quinta (22), também na Página do Participante. Se o recurso for rejeitado, será necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de 85 reais, para participar do Enem 2025.

INSCRIÇÕES

Mesmo quem conseguiu a isenção da taxa precisa se inscrever no Enem 2025. A inscrição não é automática e deve ser realizada entre os dias 26 de maio e 06 de junho, também por meio da Página do Participante. O edital com as regras detalhadas do exame ainda será publicado pelo Inep, mas o cronograma principal já está definido.

O Enem deste ano será realizado em dois domingos consecutivos, nos dias 09 e 16 de novembro. As provas abrangem quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias. Além disso, há a Redação, uma das partes mais importantes e decisivas da avaliação. Para mais informações, em: enem.inep.gov.br.

CRÉDITO: Divulgação