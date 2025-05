Presidente do Tribunal de Justiça visita Comarca de Osório

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJRS), Alberto Delgado Neto, esteve reunido com o diretor do Foro de Osório, Juliano Pereira Breda. O encontro ocorreu na terça-feira (13), durante visita do desembargador a Comarca local. Na ocasião, foram apresentados os avanços tecnológicos já implementados pelo TJRS, bem como formas de ampliar o uso da Inteligência Artificial (IA) nos processos judiciais.

Segundo Alberto Neto, a conversa foi muito importante para que os magistrados tomassem conhecimento do significado prático de diversas inovações que estão sendo implementadas no TJRS no que se refere ao avanço tecnológico. “O momento é de muitas mudanças na estrutura de trabalho, em virtude da informatização, porém sempre alertando a importância do lado humano, que continuará sendo prioritário. A tecnologia traz ferramentas para garantir maior celeridade aos processos, mas a prioridade sempre será a pessoa que está atrás da tela e o nosso jurisdicionado, que é a razão da nossa existência”, afirmou o presidente do Tribunal de Justiça do RS.

No final, Juliano Breda agradeceu ao desembargador pela visita, declarando que a iniciativa demonstra a importância que a Administração demonstra com o 1º Grau. “Tratamos de muitos temas relacionados à inovação tecnológica, com o avanço do uso da Inteligência Artificial, que é muito bem vinda e será muito importante para enfrentarmos o aumento da demanda processual devido à virtualização, promovendo uma jurisdição mais célere”, comentou o juiz.

Também participaram da reunião, os desembargadores Ícaro Carvalho de Bem Osório (1º vice-presidente do TJRS) e Antonio Vinicius Amaro da Silveira (presidente dos Conselhos de Comunicação Social e de Inovação e Tecnologia), além dos juízes Émerson Silveira Mota e Liane Machado dos Santos Caminha Gorini.

INFLUENCERS

Logo após a reunião com os magistrados, a Comitiva do Tribunal de Justiça do RS prestigiou o lançamento de mais uma edição do Projeto Influencers. Lançado em Caxias do Sul (na Serra), no último mês de abril, o projeto visa fortalecer a comunicação interna, incentivando o engajamento e a troca de informações entre magistrados e servidores. O evento realizado no Foro de Osório contou com a participação de representantes de 15 Comarcas do Litoral Norte e da região Metropolitana do Estado.

CRÉDITO: Eduardo Nichele