Prédio do Executivo de Osório terá nome de ex-prefeito

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (29/04), mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Sessão da Câmara contou com a presença dos 13 vereadores: Luis Carlos Coelhão, Maicon do Prado, Rosi Jardim, Ricardo Bolzan, Rossano Teixeira e Vagner Gonçalves do PDT; Danjo Renê, Dudu Pellegrini, Fernando Palmital, Júlio Mirim e Lucas Azevedo do MDB; Professora Isabel do PT; e Miguel Calderon do PP.

Durante a Sessão, foram aprovados: uma Moção, seis Pedidos de Indicação, além de quatro Projetos de Lei (PLs), entre eles, o 050/2025. De autoria do vereador Miguel, o texto denomina o prédio da prefeitura (localizado na Avenida Jorge Dariva, no 1.251, bairro Centro) de Centro Administrativo Eduardo Rodrigues Renda.

Um dos principais nomes da política osoriense, Renda foi prefeito, vice-prefeito e secretário municipal, atuando nas pastas de Turismo, Fazenda, Cultura e Administração, sendo a última tendo comandado até fevereiro de 2024, quando precisou se afastar para cuidar da Saúde. O político faleceu em 18 de abril de 2024, aos 81 anos de idade, devido a problemas respiratórios.

Eduardo Renda faleceu em 2014, aos 81 anos.

De autoria da vereadora Rosi, o Projeto 056/2025 denomina o Posto de Saúde do bairro Glória como Nara Denise dos Santos. A mulher foi morta pelo companheiro Marcos Falavigna, em janeiro do ano passado, aos 61 anos. Ex-servidora do município, ela era filiada ao PDT, chegando a concorrer as Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereadora, não conseguindo ser eleita.

O corpo de Nara foi encontrado concretado dentro de uma geladeira, em um imóvel no bairro Sul Brasileiro, no dia 06/01 de 2024. Na ocasião, o ex-companheiro da mulher confessou o crime e foi levado ao Presídio de Osório, onde segue detido e aguardando o julgamento.

Nara dará nome ao Posto do bairro Glória.

OUTROS PLS APROVADOS

Além disso, foram aprovados dois Projetos do Executivo. Colocado em votação por Pedido de Urgência, o PL 058/2025 autoriza que a prefeitura forneça o transporte de atletas osorienses para a participação de competições esportivas a serem realizadas fora do município. Com isso, não haverá mais o pagamento de patrocínio, o qual deveria ser aprovado pela Câmara por meio de Projeto de Lei.

Já o 051/2025 autoriza o Poder Executivo a alterar as Leis Municipais 6.516/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA); 6.959/2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2025; e a nº 6.974/2024, que dispõe sobre a Lei Orgânica Anual (LOA) 2025. O texto troca a nomenclatura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a qual passou a se chamar Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, assim como a outros órgãos da pasta.

Os PLs, todos aprovados por unanimidade, deverão ser sancionados pelo prefeito Romildo Bolzan Júnior, passando a valer assim que forem publicados no Diário Oficial. Vale ressaltar que, todos os Projetos de Lei, assim como as proposições, estão disponíveis, em sua íntegra, no site da Câmara (camaraosorio.rs.gov.br).

PRÓXIMA SESSÃO

Na próxima terça (6), acontecerá mais uma Sessão Ordinária da Câmara, a partir das 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão de maneira simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara de Vereadores de Osório.

Votação do Projeto de Lei ocorreu durante Sessão do Legislativo osoriense realizada na noite de terça (29/04).

