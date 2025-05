Praça do Albatroz receberá competição de Futebol 7

OSÓRIO – A Praça João Alvício Trindade, no bairro Albatroz, será palco da Copa Tairone Silva de Futebol 7. O nome da competição é uma homenagem ao jovem boxeador osoriense assassinado a tiros em 2011. O evento é organizado pelo Projeto Social FC Uruguaio e conta com apoio da prefeitura, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer.

A partir das 8h, terão início os jogos, com a disputada da categoria Sub-13. Já no período da tarde, haverá a disputa das demais categorias. O Torneio contará com aproximadamente 10 equipes do Litoral. No final, serão premiados com medalhas e troféus os melhores colocados em todas as categorias.

CRÉDITO: Divulgação