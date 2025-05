Policiais do 8º BPM realizam instrução

OSÓRIO – Os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) participaram, nesta semana, de uma instrução de conduta de patrulha e retração sob fogo. As atividades foram realizadas durante a segunda-feira (28/04) e foram comandadas pelos sargentos Moura e Diogo, além do soldado Domingues.

Durante o treinamento, os Policiais Militares (PMs) foram submetidos as instruções técnicas e táticas individuais, assim como disparos com munição real, onde puderam simular situações de confronto em ambiente urbano. Conforme o comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), o coronel Artur Marques de Barcellos, a capacitação “busca aperfeiçoar a atuação dos policiais em situações de patrulhamento tático, progressão de equipe e recuo seguro. Essas instruções têm como foco a constante qualificação do efetivo, reforçando a capacidade de resposta em ocorrências de alta complexidade e garantindo maior segurança para a população”, declarou o coronel Barcellos.

Policiais puderam simular situações de confronto em ambiente urbano.

CRÉDITOS: BM