Agafuc de Ricardinho vai em busca de novo título Nacional

No último dia 05 de abril, teve início a Liga Nacional Loterias Caixa de Futebol de Cegos. A competição inédita é organizada pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) e conta com a participação de seis equipes.

Em grupo único, todos os times jogarão entre si duas vezes. No final, os dois primeiros colocados disputarão o título em partida única, marcada para acontecer em 07 de dezembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na cidade de São Paulo (SP).

Única representante do Estado na competição, a multicampeã Agafuc, de Canoas, vai em busca de um novo título. Para isso, a Associação Gaúcha de Futsal para Cegos (Agafuc) contará, mais uma vez, com o três vezes Melhor do Mundo na modalidade, Ricardinho. O craque osoriense segue sendo decisivo. Foi ele o responsável pelo único gol na vitória por 1 a 0 contra a Apace (PB) na estreia da equipe gaúcha na competição. A Agafuc saiu com 100% da Paraíba, também saindo vencedor do confronto contra o time da Apadevi. Samir e Nonato fizeram os gols do triunfo por 2 a 0 sobre os paraibanos.

Com duas vitórias em dois jogos, a Agafuc de Ricardinho lidera a competição ao lado da Adesul (CE), empatados com seis pontos ganhos. Os times voltam a quadra no sábado (3), onde se enfrentam no duelo que valerá a liderança do Campeonato. A partida acontecerá na Areninha do Pirambu, em Fortaleza (CE), a partir das 9h. O jogo, assim como toda a Liga, conta com transmissão no Canal do Youtube da CBDV (CBDV TV) de maneira gratuita.

SELEÇÃO

Após a segunda rodada daLiga Nacional Loterias Caixa de Futebol de Cegos, Ricardinho e outros quatro companheiros de time se juntarão a Seleção Brasileira para um período de treinamentos, que acontecerá no CT Paralímpico, em SP, entre 03 e 10 de maio.

CRÉDITO: Divulgação