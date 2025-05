Sancionada Lei que cria Rota das Bananas

Na segunda-feira (28/04), o governador Eduardo Leite sancionou a Lei que cria a Rota dos Bananas no Litoral Norte gaúcho. A Lei é de autoria do deputado estadual Luciano Silveira (MDB) e havia sido aprovada recentemente pela Assembleia Legislativa do RS (AL-RS).

Segundo o parlamentar, a criação do roteiro tem como objetivo “identificar e reconhecer o potencial do Litoral Norte, envolvendo o Governo do Estado, governos municipais, a sociedade civil, produtores, entidades e empresas, numa construção ampla que torne o cultivo da banana e seus subprodutos fonte de estímulo ao turismo regional, ao cooperativismo e à produção agroindustrial”, declarou Silveira.

Além de promover desenvolvimento econômico para a região e gerar muitos postos de trabalho, a banana faz parte da cultura do Litoral Norte e é característica marcante principalmente dos municípios localizados na encosta da Serra, às margens da BR-101. Atualmente 95% da banana produzida no Rio Grande do Sul vem da região litorânea, movimentando mais de 3,3 mil famílias.

A ‘Rota das Bananas’ é composta por 12 municípios: Caraá, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres, Três Cachoeiras e Três Forquilhas. Representantes das cidades estiveram presentes durante o ato realizado no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

“Essa é uma importante conquista para o Litoral Norte. Foi só o primeiro passo. Agora temos que seguir trabalhando nesta pauta, na construção do ‘Selo da Banana’ e também tornar o nosso produto conhecido nacionalmente. Seguimos em frente construindo soluções para nossa gente”, concluiu o deputado.

Deputado Luciano Silveira (MDB).

CRÉDITO FOTOS: 1 E 2: Rodrigo Ziebell

CRÉDITO FOTO 3: Divulgação