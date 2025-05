Serviço de Oncologia deverá ser implantado no HSVP

OSÓRIO – Em meio as indefinições sobre o futuro do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), uma boa notícia surgiu nos últimos dias. Após se reunir com a secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann, o deputado Luciano Silveira (MDB) confirmou que estão avançados os trâmites para a instalação do serviço de Oncologia na instituição.

Segundo o parlamentar, o serviço já foi inserido no plano estadual de Oncologia e, em breve, deverá iniciar o atendimento aos pacientes: “Avançamos muito nesta pauta e a secretária Arita nos garantiu que os pacientes em breve poderão ser atendidos em Osório. Isso será uma grande conquista para o Litoral e vai beneficiar muito a nossa população, que terá um atendimento mais perto de casa e não vai precisar se deslocar até Porto Alegre”, declarou Silveira.

SERVIÇO

Habilitada como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacom), a unidade do HSVP será responsável por atendimentos de quimioterapia, que contarão com nove poltronas doadas pela Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tramandaí, além da realização de cirurgias oncológicas para pacientes adultos. Vale ressaltar que, apesar da ampliação dos serviços, em um primeiro momento, não haverá oferta de radioterapia.

Conforme a enfermeira Sybila Esteves, coordenadora da Unidade de Oncologia, o Hospital já conta com a infraestrutura necessária para os novos atendimentos, que beneficiarão pacientes de 23 municípios pertencentes à 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). Segundo ela, a previsão é que sejam realizadas, anualmente, 600 cirurgias, 600 Ecografias, 600 exames de Endoscopia e Colonoscopia, assim como três mil consultas. Além disso, a Unidade também oferecerá serviços de farmácia hospitalar e suporte de uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. Os agendamentos dos pacientes serão realizados via Gercon, sistema de regulação de consultas especializadas do Sistema Único de Saúde (SUS), no Estado.

CRÉDITO FOTO 1: Divulgação

CRÉDITO FOTO 2: Ascom SES