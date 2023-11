Preço do GNV reduz no Estado

De acordo com análise referente à Região Sul do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), o preço médio do Gás Natural Veicular (GNV) no RS fechou outubro em queda. O Rio Grande do Sul registrou a queda mais expressiva no preço, ante a primeira quinzena, de 0,68%, e fechou o mês de outubro com o GNV a R$ 4,37, menor média entre os três estados sulistas.

Em Santa Catarina o combustível foi comercializado a R$ 5,03, com recuo de 0,40%. Já no Paraná o GNV fechou outubro a R$ 5,30, com aumento de 1,92% em relação a primeira quinzena do mês. Além disso, o estado paranaense foi o que comercializou o combustível mais alto do Sul. No consolidado do mês, a média da região fechou a R$ 4,85, com redução de 0,41%.

