Sertão vence nos pênaltis e se classifica para semifinais do Campeonato Municipal de Futsal de Capão da Canoa

Iniciado em setembro deste ano, o Campeonato Municipal de Futsal de Capão da Canoa entrou na reta final. A competição é organizada pela prefeitura de Capão, por meio da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer da cidade. Os jogos acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, no Ginásio de Esportes Otto Birlem.

Ao todo, 54 equipes do Litoral Norte gaúcho disputaram a competição, nas Séries Ouro (10), Prata (12) e Bronze (20), no naipe Masculino, além do naipe Feminino. Entres os participantes, está o time osoriense do Sertão, que está jogando a Série Bronze. Após terminar com a melhor campanha da primeira fase, vencendo os quatros jogos disputados (7 a 1 no Capão City, 6 a 1 no Expresso Spartacus, 5 a 1 no Baile de Monique e 7 a 1 no Vila Real), a equipe de Osório voltou à quadra na segunda (6), para encarar o Al-Gharafa, em disputa válida pelas quartas de final.

O JOGO

A partida começou movimentada e logo no início, o Al Gharafa abriu o placar. Erick recebeu em velocidade e tocou na saída do goleiro Jeisson para fazer 1 a 0. A reação do Sertão foi rápida e poucos minutos depois saiu o gol do empate. Iuri recebeu de Lucas na entrada da área e tocou no canto de Willian para deixar tudo igual: 1 a 1. A virada do time osoriense saiu ainda antes do intervalo. Em contra-ataque puxado por Tony, o camisa três do Sertão rolou para Paulo Antônio, que sem goleiro, só empurrou para as redes, fazendo o 2 a 1. Após o gol, houve reclamação do Al Gharafa, que pediu pênalti em cima de Clauvin no lance anterior. Mais alterado, o goleiro Willian acabou levando cartão amarelo.

A segunda etapa seguia, com o Sertão conseguindo segurar os ataques do adversário, até que, em um bate-rebate na área, Clauvin chutou, Jeisson defendeu e, na volta, a bola tocou na mão de Iuri: pênalti para o Al-Gharafa. Clauvin bateu no meio e Jeisson defendeu, no rebote o camisa nove do Al-Gharafa chutou de novo, a bola bateu na trave, no defensor do Sertão e não entrou.

No decorrer do segundo tempo, o Sertão teve chances para matar a partida, mas quem não faz leva. Pendurada em faltas, a equipe de Osório começou a ficar mais recuada, vendo o Al-Gharafa ir para cima, com Willian jogando como goleiro linha. E, faltando seis segundos para o término do jogo, Willian foi derrubado no lado direito da quadra: falta e tiro-livre para o Al-Gharafa. O próprio Willian foi para a cobrança e, chutou no canto esquerdo para fazer o 2 a 2.

O gol gerou reclamação do Sertão, visto que a falta teria sido originada de uma reversão de lateral cobrado pela equipe osoriense e marcada pela arbitragem. Com o empate, a vaga para as semifinais seria decidida nos pênaltis.

PÊNALTIS

O Sertão iniciou a disputa com Jeisson. E, no duelo dos goleiros, o do time osoriense levou a melhor, fazendo 1 a 0. Na sequência, Willian Corrêa bateu para o Al-Gharafa e deixou tudo igual: 1 a 1. Paulo Antônio colocou o Sertão na frente novamente: 2 a 1. Em seguida, foi a vez de Clauvin cobrar a penalidade. Porém, o camisa nove voltou a desperdiçar um pênalti, desta vez parando na trave: 2 a 1. Dando continuidade à disputa por pênaltis, Tony fez 3 a 1 para o Sertão e Erick descontou para o Al-Gharafa: 3 a 2. Na quarta cobrança do Sertão, Marcelo Carruíra fez o 4 a 2. Na pressão, Ariel foi para a bola e chutou para fora, confirmando a vitória e a classificação do Sertão para as semifinais da competição.

SEMIFINAIS

Agora o Sertão aguarda o vencedor de Vagal Vs ACBF para saber quem será o seu próximo adversário. Na outra semifinal, o já classificado Croatas encara quem passar do confronto entre Athlético Caponense e Expresso Spartacus. Os dois duelos pelas quartas estão marcados para ocorrerem na próxima quinta-feira (16). Já as semifinais deverão ocorrer nos dias 20 e 24 de novembro, com a partida do Sertão ocorrendo no segundo dia (24/11), a partir das 19h e 45min. Lembrando que o Campeonato Municipal de Futsal de Capão da Canoa tem todos os seus jogos transmitidos pelo Canal do Youtube do Litoral Ativo, de maneira gratuita.