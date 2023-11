Divulgados locais de prova do Vestibular da UFRGS 2024

Os 22.137 participantes do Concurso Vestibular da Universidade Federal do RS (UFRGS) 2024 já podem consultar o local de realização das provas. O vestibulando deve acessar o Portal do Candidato (www.portaldocandidato.ufrgs.br) e informar o CPF e a senha já cadastrados no sistema para conferir a escola/unidade e o respectivo endereço do local.

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) indica o comparecimento aos locais de prova até as 13h e 30min, pois os portões serão fechados pontualmente às 14h, horário de aplicação dos testes nos dois dias. Lembrando que os candidatos que indicaram a condição de ‘sabatista’ no momento da inscrição têm horário especial no dia 25/11. Vale ressaltar que os participantes devem levar documento de identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta nos dias das provas.

No primeiro dia (25/11), ocorrerão as provas de História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e Redação. Já no segundo dia de prova (26/11), serão avaliadas as disciplinas de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química. Em cada um dos dias, os vestibulandos terão cinco horas e meia para realizar as provas e preencher os gabaritos.

Ao todo, estão sendo oferecidas 4.023 vagas em 97 cursos de graduação da Universidade. O exame será aplicado em sete cidades, sendo duas no Litoral Norte: Imbé e Tramandaí. Mais detalhes sobre a aplicação das provas e o cronograma do processo seletivo estão disponíveis no Manual do Candidato. Saiba mais sobre o Vestibular em: www.vestibular.ufrgs.br.