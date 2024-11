Praias do Litoral receberão projeto de Surf

Com as temperaturas mais altas e a proximidade do Verão, o movimento nas praias do Litoral Norte gaúcho tende a crescer nos próximos finais de semana. Com a chegada dos veranistas, os municípios da região precisam investir em atrativos para fomentar o Turismo na região.

É com esse objetivo que o deputado Capitão Martim (Republicanos) tramitou na Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS) o Projeto de Lei 358/2024. O texto propõe a criação de um Circuito Oficial de Surf, em parceria com a Federação Gaúcha da modalidade (FGS). Intitulado de Rota do Surf, o projeto tem como intuito a valorização das belezas naturais, além de fortalecer a prática do esporte e promover o desenvolvimento sustentável nas regiões litorâneas.

A ideia é que o Governo gaúcho realize parcerias com instituições públicas e privadas, que poderão contribuir com infraestrutura, organização de eventos esportivos e campanhas de conscientização ambiental, assegurando a sustentabilidade da iniciativa. Ao todo, serão oito praia contempladas, sendo sete no Litoral Norte: Arroio do Sal, Atlântida (Xangri-lá), Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Torres e Tramandaí, além da Praia do Cassino (Rio Grande), no Litoral Sul. Conforme o parlamentar, a Rota do Surf terá “um impacto positivo na economia local, impulsionando o turismo e movimentando setores como hospedagem, gastronomia, comércio e cultura. Essa iniciativa visa gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento das comunidades locais”, afirmou Capitão Martim. “O projeto representa uma estratégia integrada de desenvolvimento econômico, esportivo e sustentável, posicionando o litoral gaúcho no mapa nacional do surf e promovendo um crescimento que respeita o meio ambiente e beneficia toda a população local.”, complementou o deputado.