Osoriense realiza rifa para participar de Campeonato Brasileiro de Skate

A osoriense Maria Santos (Mariazinha) segue na luta para conseguir participar demais competições e crescer no cenário do Skate nacional. Após conquistar o título do Campeonato Gaúcho Amador no Street, a jovem skatista pretende disputar o Brasileiro da modalidade. Para isso, ela está realizando uma rifa online para conseguir o valor para as passagens. Serão sorteados três prêmios. O 1º lugar ganhará um Shape Santa Cruz powerlyte 7.9 e um tênis rocks número 37. Já o segundo lugar receberá um Shape drop dead 7.75 marfim e tênis vans ultrarange número 35. E o 3º colocado irá ganhar uma caixa com 100 paçoquinhas. Interessados em participar podem acessar o link:



https://rd.app/s/qBceVFMYo0B?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaY_q2Tlk-vWKil-F02FQui0PD7C56It2ykp8RHjItjL0AjT1mCy0xKwYqM_aem_jo3QY0fCbEjXilFtU6ICqQ



e escolher os seus números no valor de cinco reais cada um. Lembrando que o pagamento é realizado diretamente por PIX. O sorteio será feito pelo site: Sorteador.com.br, ainda sem data prevista.

CRÉDITO

Divulgação