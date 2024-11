Mulher fica ferida ao cair de sacada de prédio

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados na manhã de sábado (10), após uma mulher cair da sacada de um prédio, na região central de Balneário Pinhal. O caso aconteceu por volta das 10h, em um estabelecimento localizado na Avenida General Osório, ao lado da Rua Coberta.

Segundo informações, a vítima, de 41 anos de idade, estaria no segundo andar do prédio, quando a estrutura de madeira cedeu. Ela acabou caindo na sacada do apartamento debaixo, sofrendo apenas alguns ferimentos. A mulher foi socorrida e levada ao Posto de Saúde 24 Horas de Pinhal. Após o ocorrido, os bombeiros notificaram os proprietários dos apartamentos para que realizem vistoria nos locais e que providenciem manutenção nas estruturas, caso seja necessário. Além disso, também foi recomendado que as pessoas não utilizem as sacadas até que todas as providências sejam tomadas.

CRÉDITOS

CBM