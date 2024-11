Moto furtada é recuperada

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam ações na noite de quinta-feira (14), no Centro de Torres, quando abordaram uma motocicleta. O veículo, uma Honda CG 150, estava sendo conduzido por um adolescente de 17 anos de idade. Em consulta ao sistema foi constatado que a moto estava em situação de furto e/ou roubo. De acordo com a Brigada Militar (BM), o crime foi registrado na cidade de São João do Sul, em Santa Catarina (SC). Diante dos fatos, a motocicleta foi confiscada. Já o menor foi apreendido e levado a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.