Lojistas esperam incremento de vendas com o pagamento do 13º salário

Com a chegada do final de ano e o pagamento do 13º salário para funcionários de empresas públicas e privadas do Rio Grande do Sul, cresce a expectativa dos lojistas gaúchos por vendas mais aquecidas. Ainda mais que datas favoráveis ao comércio, como Black Friday e Natal, são eventos nos quais os consumidores utilizam boa parte do dinheiro extra recebido para realizarem compras. Neste ano, o 13º salário deve contemplar cerca de 3,2 milhões de trabalhadores formais dos setores público e privado do Rio Grande do Sul, fazendo com que cerca de R$ 13 bilhões ingressem na economia estadual.

“O pagamento do 13º salário é um fator que impulsiona a economia gaúcha. O dinheiro extra possibilita a quem o recebe efetuar compras, quitar eventuais débitos, o que ajuda a regularizar o crédito e, também, guardar algum recurso. Para o comércio é um momento de aproveitar a oportunidade de incrementar suas vendas, com iniciativas que favoreçam os consumidores’, aponta o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado (FCDL-RS), Vitor Augusto Koch.

O dirigente salienta que os lojistas precisam estar preparados e focados para vender, ofertando qualidade no atendimento e produtos com preços adequados ao orçamento das famílias gaúchas. Já em relação a aproveitar o dinheiro extra para regularizar o crédito, Vitor Augusto Koch lembra que essa é uma ação que favorece os consumidores na hora de realizarem compras a prazo. Ele destaca que com a implementação e expansão do Cadastro Positivo no país, quem cumpre com seus compromissos financeiros pontualmente ganha benefícios importantes, como taxa de juros menores e até maior prazo de pagamento quando comprar parceladamente. Por isso, a FCDL-RS utiliza o Cadastro Positivo, em parceria com a Quod, disponibilizando uma análise altamente qualificada. Vale lembrar que aposentados e pensionistas do INSS, cerca de 2,3 milhões de gaúchos, não estão incluídos entre aqueles que receberão o 13º salário nesse final de ano, por já terem recebido o pagamento extra em abril e maio de 2024. Ele é pago em duas parcelas, sendo a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Os descontos de Imposto de Renda e de INSS ocorrem na segunda parcela, que, portanto, vem com valor menor.

Presidente do FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

CRÉDITO

Divulgação