Litoral receberá mais de R$ 5 milhões para Saúde

O governador em Exercício do RS, Gabriel Souza, juntamente com a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, esteve em Tramandaí durante a manhã de segunda-feira (18). Na ocasião, foi realizada a assinatura da Portaria do Programa Verão Total. De acordo com Gabriel, esse é apenas o início de uma série de ações que Estado fará na região.

Serão quase cinco milhões de recursos extras somente para a área da saúde, isso sem contar os demais setores. Os recursos vão ser distribuídos entre dezembro e março de 2025. Eles serão destinados para 19 municípios com bases do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu), 14 Pronto Atendimentos (PAs) e em 11 Hospitais de referência no Litoral Norte e Sul (veja a distribuição dos valores para o Litoral Norte no final da matéria).

O ato ocorreu na sede da prefeitura do município e contou com a presença do deputado Luciano Silveira (MDB): “O Verão Total representa uma oportunidade de desenvolvimento econômico para as cidades litorâneas, ao mesmo tempo em que assegura um verão mais organizado e com qualidade de vida para todos. A presença do Governo estadual em peso aqui demonstra o compromisso com os municípios do litoral”, afirmou o parlamentar.

PROJETO

O programa Verão Total é uma iniciativa do Governo estadual que visa promover melhorias nos serviços públicos durante a alta temporada, período em que o Litoral Norte gaúcha recebe um grande aumento no fluxo de turistas. A assinatura da Portaria marca o início das ações de infraestrutura, segurança, saúde e lazer que serão intensificadas durante o verão, garantindo uma temporada mais segura e agradável para os visitantes e moradores locais.

DISTRIBUIÇÃO

Samu

R$ 50 mil – Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Imbé, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Tavares, Terra de Areia, Três Cachoeiras e Xangri-lá;

R$ 180 mil – Capão da Canoa, Osório, Torres e Tramandaí.

PAs

R$ 80 mil – Unidade de Saúde do Quintão (Palmares) e PA de Terra de Areia;

R$ 100 mil – PA 24H Arroio do Sal, Posto de Saúde Sueli Santos de Souza (Pinhal), Centro Integrado de Saúde Eva Dias Mello (Cidreira) e PA 24H de Xangri-lá;

R$ 120 mil – UPA de Capão da Canoa, PA 24H de Imbé, UPA de Osório, PA 24H de Torres e UPA de Tramandaí.

Assistência Farmacêutica

Arroio do Sal: R$ 1.979,45;

Balneário Pinhal: R$ 2.766,71;

Capão da Canoa: R$ 10.432,97;

Cidreira: R$ 3.196,62;

Imbé: R$ 4.484,00;

Osório: R$ 9.045,49;

Palmares do Sul: R$ 2.359,61;

Terra de Areia: R$ 2.203,45;

Torres: R$ 7.617,29;

Tramandaí: R$ 10.170,62;

Xangri-lá: R$ 3.226,91.

Hospitais

R$ 100 mil – São José (Palmares), Santo Antônio da Patrulha e Nossa Senhora dos Navegantes (Torres);

R$ 200 mi – Santa Luzia (Capão), São Vicente de Paulo (Osório) e Tramandaí.

MAIS INVESTIMENTOS

Ainda durante o ato, foi assinado um Convênio entre o Município de Tramandaí e o Governo gaúcho. Com isso, ficou definido que será destinado 1,29 milhão de reais para aquisição de um tomógrafo para o Hospital Tramandaí.

CRÉDITO

Valmor Araújo