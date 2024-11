Projeto que inclui Cavalga do Mar no Calendário de eventos do Estado vai a votação nesta terça-feira

Está em tramitação da Assembleia Legislativa do RS (AL-RS) o Projeto de Lei (PL) 591/2023. De autoria do deputado Marcus Vinícius (PP), o texto pede a inclusão da Cavalgada do Mar no Calendário Oficial de Eventos do Estado. “Incluir a Cavalgada do Mar no calendário oficial é garantir a valorização dessa tradição que, além de reforçar nossas raízes culturais, movimenta a economia local ao atrair visitantes de diversas regiões. É um símbolo do amor do povo gaúcho pelos cavalos, pela natureza e pela convivência comunitária”, destacou o parlamentar.

Aprovado por unanimidade em duas Comissões: a de Constituição e Justiça (CCJ) e a de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Agora, o PL segue para votação no Plenário, a qual deverá acontecer nesta terça-feira (19). Caso seja aprovado, o texto seguirá para sanção do governador e passará a valer, assim que for publicado no Diário Oficial.

EVENTO – A Cavalgada do Mar, tradicionalmente realizada em fevereiro, é promovida pelo Instituto Cultural Cavalgada do Mar (ICCM) e tem como objetivo a integração da comunidade com o movimento tradicionalista gaúcho. Em 2024, na sua 38ª edição, os cerca de 3,5 mil cavalarianos percorreram quase 300 quilômetros de distância pelas praias da região, saindo de Torres, com destino final o município de Palmares do Sul.

Todos os anos milhares de cavalarianos percorrem cerca de 100 quilômetros pelas praias do Litoral Norte gaúcho.

CRÉDITOS

Divulgação