Realizada votação para diretor-geral do IFRS, Campus Osório

OSÓRIO – Foi publicado no início da tarde da última quarta-feira (13), o resultado preliminar do primeiro turno da consulta eleitoral para o cargo de diretor-geral pro tempore do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Osório. Em eleição realizada na terça (12), de maneira virtual, o professor Marcelo Paravisi foi eleito com o percentual de 67,46% contra 27,57% do professor José Cláudio Corrêa Seferim.

Para a contabilização do resultado, é usada a média ponderada de votos de cada segmento, atribuindo-se o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo docente, 1/3 para os votos dos técnicos administrativos e 1/3 para os dos estudantes. Diante disso, Marcelo ganhou em dois dos três segmentos. Ele recebeu 34 (23,61%) votos dos professores e 253 (28,11%) dos estudantes. Somente no voto dos técnicos-administrativos, os dois empataram com 17 votos, cada (15,74%). No final, Marcelo totalizou 304 votos contra 71 de seu adversário. Encerrado o prazo para recursos, que ocorreu às 13h de segunda (18), até às 23h de ontem (segunda-feira) ocorreu a homologação do resultado.

O ELEITO

Marcelo Paravisi é professor de Informática no Campus Osório desde 2012, com atuação nos cursos Técnico em Informática (modalidade Integrado ao Ensino Médio), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS – modalidade Superior) e Operador de Computador (modalidade Concomitante, articulado a Educação de Jovens e Adultos – EJA – e em parceria com a Escola Estadual Professor Milton Pacheco – Ciep). Atualmente é coordenador dos cursos ADS e Operador de computador. Paravisi substituirá Marcelo Telles, que renunciou ao cargo no último mês de setembro. Desde então, o diretor-administrativo Gleidson Flores assumiu de maneira interina, até a realização da nova eleição. Após a posse, Marcelo Paravisi ficará no cargo até fevereiro de 2028, período que terminaria o mandato do seu antecessor.

CRÉDITO

Divulgação