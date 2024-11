Sete pessoas ficam feridas em acidentes em estradas do Litoral Norte

O feriadão da Proclamação da República foi marcado por acidentes em estradas da região. Ao menos, sete pessoas ficaram feridas em quatro colisões, todas registradas durante a manhã de domingo (17). Felizmente, nenhuma pessoa acabou morrendo.

Dos acidentes registrados, dois ocorreram em Santo Antônio da Patrulha, sendo um deles na praça de pedágio da cidade, no quilômetro 19 da BR-290 (Freeway). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Chevrolet Corsa, com placas de Cachoerinha (região Metropolitana), seguia no sentido Litoral – Capital, quando foi passar em uma cancela automática e acabou colidindo contra ela. Em seguida, o automóvel acabou capotando.

O motorista acabou ficando gravemente ferido e foi levado ao Hospital SAP, onde segue internado. Devido a colisão, o trânsito precisou ser bloqueado, criando um enorme congestionamento no trecho.

OUTROS ACIDENTES

Ainda em Santo Antônio, um carro e uma moto acabaram colidindo na Rua Francisco J. Lopes. Apenas o motociclista ficou ferido e precisou receber atendimento médico. O acidente aconteceu por volta do meio-dia, na localidade de Passo de Ramos.

Já em Imbé, o motorista de um Celta acabou atingindo um poste de concreto localizado na Avenida Paraguassu, na região central da cidade. O homem ficou ferido e precisou ser levado pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para receber atendimento.

COLISÃO NA ROTA DO SOL

Um Renault Duster e um Fiat Pálio acabaram se envolvendo em um acidente de trânsito na ERS-484 (Rota do Sol), em Terra de Areia. Devido a colisão, um dos automóveis acabou saindo da estrada e caindo em um barranco, indo parar dentro de uma área de mata. Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas pelos agentes do Samu e Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e foram levadas para receberem atendimento no Hospital Santa Luzia, em Capão, e também no Posto de Saúde de Terra de Areia.

CRÉDITOS

CBM