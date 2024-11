Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. E no feriadão da Proclamação da República não foi diferente. Na quinta (14), os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam uma mulher, em Santo Antônio da Patrulha.

De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) foram acionados após receber informações de que uma pessoa estaria vendendo entorpecentes em um bar localizado em Pitangueiras. Os brigadianos realizaram buscas e conseguiram localizar a suspeita. A mulher, de 42 anos, ao avistar a viatura, se livrou de um pacote com drogas, o qual foi apreendido. Durante a abordagem, ela relatou que escondia mais drogas em um local próximo dali. Os PMs foram até o local indicado, onde encontraram mais ilícitos.

Ao todo, foram apreendidas 15 porções de cocaína e 80 reais em dinheiro. A criminosa, que já tinha antecedentes por lesão corporal, foi presa e levada a Delegacia de Polícia (DP) de SAP para registro de ocorrência.

1,2 MIL PORÇÕES DE DROGAS APREENDIDAS

Também na quinta-feira, a Brigada, por meio do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), realizou uma grande apreensão de entorpecentes em Tramandaí. Em uma das ações, um homem de 18 anos foi detido no Parque dos Presidentes carregando 20 porções de maconha e 98 pedras de crack. Com ele também foram apreendidos um aparelho celular e R$ 190,00.

Já no bairro São Francisco, os PMs prenderam outros dois homens, de 20 e 28 anos, respectivamente, ambos com passagens policiais. A dupla foi abordada trafegando em uma motocicleta Honda CG. Com os indivíduos foram apreendidos: um revólver calibre 38 milímetros, com quatro munições; 1.161 porções de cocaína e dois celulares.

Os três traficantes presos foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foram registradas as ocorrências.

DROGAS NA CUECA

Na madrugada de sexta (15), os agentes do 1°Batalhão de Polícia de Choque realizavam patrulhamento em Cidreira, quando avistaram nos indivíduos em atitude suspeita trafegando no bairro Parque dos Pinos. A dupla, ao avistar a viatura, saiu correndo. Um dos homens conseguiu escapar. Já o outro foi abordado.

O sujeito, de 24 anos, tem passagens por violência contra mulher, furto e tráfico. Conforme a BM, o criminoso estava carregando uma sacola na cueca contendo mais de 50 porções de crack, maconha e cocaína. Além dos ilícitos, também encontrados 250 reais em dinheiro. Diante dos fatos, o indivíduo foi levado a Delegacia para registro de ocorrência.

Homem foi preso em Cidreira com mais de 50 porções de entorpecentes escondidas na cueca.

OUTRAS PRISÕES EM TRAMANDAÍ

Durante a noite de sábado (16), mais três pessoas foram presas por tráfico em Tramandaí. Em uma das ações, os agentes do 2º BPAT, após receberem informações de que um homem estaria entregando drogas em uma moto, abordaram um motociclista em atitude suspeita. O sujeito, de 21 anos, já tinha antecedentes por homicídio e tráfico. Com ele foram apreendidas 21 porções de crack e 32 reais. Não bastasse isso, a motocicleta utilizada por ele estava com o chassi alterado, sendo apreendida. O condutor da moto foi preso e levado a Delegacia de Tramandaí para registro de ocorrência.

Enquanto isso, no Parque dos Presidentes, duas mulheres também foram detidas. As criminosas, de 20 e 27 anos, respectivamente, além de estarem comercializando os entorpecentes, também estavam guardando produtos roubados. Em um imóvel foram apreendidos: 10 porções de cocaína, 29 pedras de crack, três furadeiras, uma máquina de lavar, dois micro-ondas, dois fornos elétricos, três caixas de som, seis celulares, sete botijões de gás, sete máquinas de cortar grama, oito roçadeiras, oito televisores e 14 bicicletas.

Não bastasse tudo isso, os PMs também encontraram na casa quatro aves silvestres e sete gaiolas. As aves foram recolhidas, levadas para tratamento e, posteriormente, serão devolvidas em seu habitat natural. Já as mulheres foram encaminhadas, juntamente com todo o material apreendido, a DPPA de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

PRISÃO EM OSÓRIO

Já na madrugada de segunda-feira (18), a Brigada prendeu mais um homem por tráfico, desta vez no município de Osório. Durante patrulhamento dos agentes do 8º BPM no bairro Medianeira, um homem foi flagrado andando pela rua, quando acabou saindo correndo ao avistar a viatura. Os brigadianos conseguiram captura-lo e efetuar a abordagem. O indivíduo, que não teve a idade divulgada, foi preso carregando 26 pedras de crack e 47 reais. Ele foi levado a DP da cidade para registro de ocorrência.

