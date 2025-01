Praia de Tramandaí recebe ações da Panvel e da Tramontina

As praias do Litoral Norte gaúcho seguem bombando durante este Verão, recebendo diversas atrações para os moradores locais e, principalmente, os turistas, que têm vindo para a região. Um exemplo é a Blitz de Verão Panvel, que retornará a Tramandaí após passagem com sucesso no início de janeiro.

A iniciativa acontecerá entre sábado (18) e domingo (19), no Calçadão da Beira-Mar. Nos dois dias, quem passar pela praia de Tramandaí terá acesso a diversas atrações, como espaços para descanso, brincadeiras e dinâmicas com brindes especiais. A Panvel também estará com suas unidades móveis, disponibilizando guarda-sóis personalizados, cadeiras, experimentação de produtos Panvel e de marcas parceiras. A ação, que visa promover o bem-estar e a saúde dos veranistas, vai seguir percorrendo praias e parques em todo o Estado até março.

TRAMONTINA

Também em Tramandaí, pelo segundo ano consecutivo está a praia da cidade está recebendo a Arena Temporada Tramontina. O espaço de 2,8 mil metros quadrados (m²) conta com cadeiras e guarda-sóis, além de diversas ações com produtos gigantes da marca. Situado ao lado do letreiro ‘Eu amo Tramandaí’, o local já recebeu mais de quatro mil visitantes desde o último dia 28 de dezembro. As atrações envolvem uma cadeira de praia instagramável, uma enorme garrafa térmica que disponibiliza água quente para o chimarrão, um regador que pode ser usado como chuveiro para que os banhistas possam se refrescar e tirar a areia, além de um interruptor/tomada que serve de posto de carregamento de celulares. Não bastasse tudo isso, os veranistas deste ano ainda podem acompanhar algumas novidades, como o copo térmico de 2,5 metros de altura com iogurtes da Santa Clara e a água saborizada da Fruki, disponíveis para consumo em horários determinados. Os serviços seguem até 26 de janeiro, sempre aos sábados e domingos, das 9h às 19h.

Regador e cadeira de praia gigante são algumas das atrações montadas na praia de Tramandaí.

CRÉDITOS: Divulgação