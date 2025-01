Programa do Governo gaúcho investirá R$ 18,4 milhões no Estado

Reformulado para 2025, o Programa de Sementes e Mudas Forrageiras vai atender 16.076 produtores rurais em sua nova edição. Somando R$18,4 milhões em pedidos para a aquisição de sementes e mudas forrageiras, a aplicação do recurso foi autorizada pelo governador Eduardo Leite na última semana.

O programa, coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), tem como objetivo estimular a diversificação e a qualidade das pastagens nos estabelecimentos familiares, visando melhorar a produção de leite e carne, além da qualidade dos rebanhos. Atualmente, os projetos para aquisição das cultivares já estão em elaboração pela Emater/RS-Ascar e iniciarão contratação em fevereiro próximo.

Ao todo, 145 entidades, incluindo cooperativas, sindicatos e associações de 123 municípios, enviaram manifestações de interesse à nova etapa do programa. Entre os novos materiais ofertados, os cereais de outono e inverno lideram as solicitações, sendo preferidos por 53% das entidades, seguidos pelas mudas (33%) e cultivares perenes de verão (25%). A alta adesão mostra que o conjunto robusto de melhorias implementadas nessa nova edição realmente estão alinhadas com a necessidade e desejos dos produtores em ampliar e qualificar a produção de forragem para alimentação animal.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, destacou a ampliação dos recursos e a inclusão de novas espécies nesta edição. “Temos como foco, à frente da SDR, desenvolver e modernizar as políticas públicas de fomento do Estado para a agricultura e a pecuária familiar, e a atual versão do Forrageiras mostra isso, com mais recurso e mais tecnologia para qualificar a produção de leite e carne do trabalhador rural gaúcho”, concluiu Covatti.

O programa reforça o compromisso do Governo gaúcho em apoiar pequenos produtores e fortalecer as cadeias produtivas locais, promovendo avanços na qualidade de vida no campo e na economia rural. A parceria entre SDR, Embrapa e Emater/RS-Ascar visa aumentar a produtividade, sustentabilidade e renda dos agricultores. Jonas Wesz, chefe da Divisão de Sistemas Produtivos da SDR, destacou que a forte adesão, com montante superior a quase três vezes à edição anterior, reflete a importância do programa. “As inovações devem melhorar significativamente a produção de pastagens e o planejamento forrageiro das propriedades, garantindo mais competitividade para a agricultura familiar”, afirmou.

INOVAÇÕES

O programa, elaborado em parceria com SDR, Embrapa e Emater/RS-Ascar, traz novidades que aumentam sua atratividade e eficiência:

– Ampliação de valores: Crédito ampliado para até dois mil reais por CPF de produtor e R$ 300 mil por entidade;

– Bônus de adimplência: Percentual de desconto aumentado de 30% para 50%;

– Inclusão de novas espécies: Cereais de outono-inverno, leguminosas e espécies perenes;

– Qualificação técnica: Suporte da Embrapa e assistência técnica especializada pela Emater/RS; – Disseminação tecnológica: Unidades de Referência Tecnológica e Dias de Campo para capacitar os produtores.

CRÉDITO: Divulgação