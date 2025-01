Osório receberá 54ª Ciranda Cultural de Prendas

OSÓRIO – Entre os dias 15 e 17 de maio, o Centro de Tradições Gaúchos (CTG) Estância da Serra receberá a 54ª edição do Ciranda Cultural de Prendas. Entre as atrações, o Ciranda Cultural irá conhecer a nova 1ª Prenda do Estado. O evento é organizado pelo Movimento de Tradições Gaúchas (MTG) e acontece, tradicionalmente, na cidade da atual detentora do título.

Nesta semana, a 1ª Prenda do RS, Isabella Nunes da Silva, acompanhada de uma comitiva, ela esteve visitando a prefeitura, onde foi recebida pelo prefeito Romildo Bolzan Júnior e o vice-prefeito Ed Moraes. Além disso, a comitiva também passou pela Câmara de Vereadores, onde se encontrou com o presidente do Legislativo osoriense, Rossano Teixeira.

Durante os dois momentos, foi realizado as autoridades o convite para a participação no lançamento do Ciranda Cultural. Marcado para acontecer no dia 25 deste mês, o evento deverá contar com a participação das Prendas Mirim, Juvenil e Adulta do Estado. Ele acontecerá na sede do Estância da Serra, a partir das 19h. Na ocasião, será apresentada a música oficial da edição deste ano do Ciranda Cultural de Prendas, assim como a frase e a sua programação.

Comitiva se reuniu com o presidente da Câmara de Vereadores Rossano Teixeira.

CRÉDITO: PMO