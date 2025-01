Osorienses são campeãs de competição do ITF de Beach Tennis

Nesta semana, as osorienses Isabelli Camargo, de 15 anos, e Júlia Simoni, de 14 anos, estão em Xangri-lá para a disputa de três competições de Beach Tennis. Os eventos esportivos valem pontos para o Ranking Internacional da modalidade (ITF BT).

Na terça-feira (14), a dupla foi campeã do primeiro BT10 Xangri-lá, levando a melhor sobre outras cinco duplas. Após duas vitórias, Belli e Júlia se sagraram campeãs ao derrotarem Clara Dillenburg Gertz e Luiza Dull Meine na grande final. Em um ótimo primeiro set, as atletas de Osório venceram por 6 a 3. Depois de perderem o segundo set por 6 a 1, Isabelli e Júlia conseguiram levar a melhor no Super Tie, vencendo a dupla adversária pelo placar de 10 a 5.

Após o título, as meninas falaram sobre a conquista. “Começando o ano da melhor forma! Essa conquista tem um significado enorme para mim, e não poderia ter sido mais especial ao lado da minha parceira que está comigo desde o início. Muito obrigada por todo o apoio e parceria Belli dentro e fora da quadra, foi incrível estar jogando de novo do teu lado e vencer esse título contigo prima”, afirmou Júlia. Vale ressaltar que essa foi a estreia da atleta em competições profissionais de Beach Tennis.

Experimente em competições do ITF, Isabelli ressaltou a importância da nova conquista: “Meu primeiro Campeonato do ano, e já começamos da melhor forma possível: com vitória! Esse troféu representa muito mais do que um título, é o resultado de dias intensos de treino, de superação, de acreditar quando parecia difícil e de nunca desistir. Cada momento valeu a pena, e hoje só tenho gratidão por todos que estiveram ao meu lado nessa jornada, me apoiando e me incentivando a dar o meu melhor. Essa é apenas a primeira conquista de muitas que estão por vir este ano! Estou muito feliz de fazer parte do primeiro título de ITF da Júlia. É muito bom dividir a quadra com você. Seguimos sempre por mais”, declarou Belli.

MAIS COMPETIÇÕES

Após o título, as osorienses ainda irão participar de mais duas competições em Xangri-lá: BT10 Xangri-lá 2 e o BT50 Xangri-lá. O primeiro foi realizado na quarta (15). Já o outro irá ocorrer entre sexta-feira (17) e domingo (19).

CRÉDITO: Divulgação