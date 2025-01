Mulher é morta a facadas em condomínio

A Brigada Militar (BM) foi acionada na segunda-feira (13), após receber informações de que uma mulher teria sido morta a facadas em Imbé. O crime ocorreu na madrugada de segunda, em um condomínio no Centro da cidade. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o imóvel, na Rua Cruz Alta, onde a vítima morava com a família.

No local, os PMs encontraram o corpo com diversos ferimentos a faca. Conforme a BM, o companheiro da mulher teria confessado ter cometido o crime enquanto os seus filhos, de cinco e sete anos, respectivamente, estavam dormindo em um dos quartos. A vítima, de 31 anos, foi identificada como Mirnes Aparecida Martins.

Vale ressaltar que, na noite de domingo (12), a mulher foi até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registrar uma Boletim de Ocorrência (BO) contra o companheiro por ameaça. Ela também solicitou medida protetiva contra o sujeito, a qual foi aceita pelo Poder Judiciário. Aliás, um oficial de Justiça chegou ao ir até o endereço da família para notificar o homem, quando encontrou os policiais trabalhando no feminicídio.

A residência foi isolada para a realização da Perícia e o caso registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Imbé. Conforme o delegado Rodrigo Nunes, responsável pelas investigações, o homem, de 34 anos, após matar a esposa, teria realizado uma faxina no imóvel, limpando o sangue e guardando a arma utilizada no crime. Ele chegou a fazer uma mala com roupas para fugir, mas, após uma ligação a sua mãe, acabou sendo convencido de se entregar.

SITUAÇÃO RECIDENTE

De acordo com a Polícia, o casal morava em Lajeado e teria vindo para o Litoral Norte gaúcho com os filhos após a enchente que atingiu o Estado em maio do ano passado ter devastado a cidade do Vale do Taquari. Ainda conforme a PC, antes da vir para região, Mirnes já havia registrado casos de violência doméstica contra o marido.

Mirnes teria pedido medida protetiva contra o marido na noite anterior ao crime.

PRISÃO PREVENTIVA

Na tarde de segunda-feira, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem. O indivíduo, que não teve a identidade divulgada, foi ouvido na DP e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde seguirá detido até o final das investigações. O corpo da vítima foi levado ao Posto Médico Legal (PML) de Osório, onde passará por necrópsia. Já os filhos do casal foram encaminhados aos cuidados do Conselho Tutelar e estão com uma das avós.

O crime é tratado como feminicídio triplamente qualificado devido a ter se cometido por meio cruel, a vítima ser mãe de crianças e ter ocorrido na presença dos menores. A Polícia agora aguarda o resultado da Perícia para identificar quantos ferimentos foram causados a vítima. Além disso, os policiais ainda irão ouvir o depoimento de vizinhos e outras possíveis testemunhas.

Imóvel aonde aconteceu o feminicídio foi isolado para a realização da Perícia.

CRÉDITOS:

FOTO 1 E 3: Rafael Ribeiro.

FOTO 2: Divulgação.