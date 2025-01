Borússia Trail contou com aproximadamente 150 atletas

OSÓRIO – Durante a manhã do último sábado (11), foi realizada a quarta edição do Borússia Trail. A competição, organizada pela Biolchi Eventos, reuniu mais de 150 atletas e contou com apoio da prefeitura local, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer.

A prova contou com percursos de cinco e 12 quilômetros, além de distância menores para o público Infantil. No final, foram premiados com troféus os cinco melhores na categoria Geral, além dos três primeiros nas categorias por faixa etária (veja todos os resultados no final da matéria).

No final, o grande vencedor na Geral Masculina foi Leonardo Pacheco. O atleta da Sport Center Running terminou os 12 quilômetros com o tempo de 47 minutos e 58 segundos, somente 23 segundos à frente do segundo colocado. Já na Geral Feminina, Rúbia Becker (Meta Assessoria) foi a campeã. Ela completou os 12km com a marca de uma hora e 44 segundos, exatamente dois minutos a frente da vice-campeã.

12km MASCULINO

1º – Leonardo Pacheco (Sport Center Running): 47min e 58seg;

2º – Gabriel Espíndola (Rosa Meta Assessoria): 48min e 21seg;

3º – Adilson da Silva (Avulso): 48min e 49seg;

4º – Lucas Mendes (Eusultra/2Fsports): 53min e 48seg;

5º – Fabricio Vargas (ML Mix Run): 54min e 29seg.

Pódio dos 12km na categoria Geral Masculina.

12km FEMININO

1ª – Rúbia Becker (Meta Assessoria): 1h 00min e 44seg;

2ª – Amanda Freitas (Avulsa): 1h 02min e 44seg;

3ª – Júlia Paschoal (Cia dos Cavalos): 1h 03min e 18seg;

4ª – Fabiana Jesus (Meta Assessoria): 1h 04min e 30seg;

5ª – Juliana Mallmann (Meta Assessoria): 1h 05min e 14seg.

Pódio dos 12km na categoria Geral Feminina.

5km MASCULINO

1º – Ivan Borges (Sertão Running): 20min e 03seg;

2º – Anderson dos Santos (Ratos da Estrada): 21min e 03seg;

3º – Victor Bergmann (Perkov Assessoria): 21min e 31seg;

4º – Ramon Vier (Summit): 21min e 46seg;

5º – Emerson Otto (Lucas Radtke Assessoria Esportiva): 22min e 26seg.

Pódio dos 5km na categoria Geral Masculina.

5km FEMININO

1ª – Janaína Bopp (Fetter Trail): 25min e 18seg;

2ª – Bianca Silveira (Summit): 25min e 37seg;

3ª – Roberta Silveira (Avulsa): 26min e 53seg;

4ª – Ajauna de Mello (Camaleões): 28min e 26seg;

5ª – Ana Paula Vaz (Bem-Estar Academia): 29min e 48seg.

Pódio dos 5km na categoria Geral Feminina.

