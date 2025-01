Litoral Norte registra aumento de incidentes com águas-vivas

Com a chegada do Verão e o aumento do número de pessoas circulando nas praias da região, um problema volta à tona: os casos de pessoas queimadas por águas-vivas. Na terça-feira (14), o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) divulgou um balanço dos dados apresentados desde o início da Operação Verão.

Entre 21 de dezembro de 2024 e o dia 14 deste mês, foram registradas 41.945 queimaduras causadas por águas-vivas, somente no Litoral Norte gaúcho. O número é mais de quatro vezes maior do registrado no mesmo período do último Verão, quando ocorreram 8.282 queimaduras.

Três cidades se destacam no ranking: Capão da Canoa, Tramandaí e Imbé, com 9.077, 7.954 e 6.221 casos registrados, respectivamente. Além disso, também há registro de números expressivos nas seguintes praias: Torres: 4.619; Cidreira: 4.365; Balneário Pinhal: 3.097; Xangri-lá: 2.705; Arroio do Sal: 2.344; e Quintão (Palmares do Sul): 1.490. Conforme o CBM, o aumento na temperatura, somado com as mudanças na salinidade da água, tem proporcionado a presença de mais águas-vivas na areia e, por consequência, mais acidentes causados pelo animal. Os bombeiros recomendam que, em caso de queimaduras por águas-vivas, a pessoa procure uma guarita ou posto médico mais próximo.

CRÉDITO: Isa Severo