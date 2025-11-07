Praça da Matriz receberá Feira de Adoção

OSÓRIO – A Praça Nossa Senhora da Conceição (Praça da Matriz) receberá na manhã de sábado (8), mais uma edição da Feira de Adoção de Cães. A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Proteção Animal (Depa), juntamente com o Canil Municipal.

Das 9h às 11h e 30min serão disponibilizados filhotes para quem quiser adotar. Lembrando que todos os cãezinhos já foram vacinados, castrados e desverminados. Todos estão sendo cuidados pelo Canil e foram colocados a adoção devido a sua capacidade estar acima do que comporta, que é de até 70 animais.

CRÉDITO: Divulgação