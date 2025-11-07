Suspeito de atropelar idoso é preso
Um homem foi preso pela Polícia Civil (PC) na noite de quarta-feira (5), em Tramandaí. De acordo com a PC, o indivíduo, de 24 anos de idade, é acusado de ter atropelado um idoso de 69 anos. O crime teria ocorrido no último dia 27 de outubro, no cruzamento entre as Avenidas Minas Gerais (ERS-786) e Ivo Schneider, no balneário de Oásis Sul.
Na ocasião, o suspeito, acompanhado de sua companheira, teria se envolvido em um acidente de trânsito com outro veículo, um Hyundai Tucson. Após o sujeito discutir com a vítima, ele a teria a atropelado e fugido, passando a estar foragido. É Válido ressaltar que o idoso segue internado, em estado grave.
Durante as investigações, o indivíduo foi localizado, sendo cumprido um mandado de prisão preventiva. No local da prisão, foi encontrado o carro utilizado pelo homem no acidente. Ele foi recolhido e passará por Perícia. Ainda segundo a PC, o criminoso já se encontrava foragido por outro crime. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.
CRÉDITO: PC