Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na madrugada de segunda-feira (7), dois homens foram presos em Osório. As prisões foram efetuadas pelos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e ocorreram durante patrulhamento no Medianeira.

De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) efetuaram a abordagem após avistarem os indivíduos, ambos com 22 anos de idade, caminhando em atitude suspeita pelo bairro. A dupla foi presa em flagrante carregando 102 porções de entorpecentes, sendo 32 de cocaína e 70 de maconha, totalizando 566,9 gramas (g) de material ilícito. Além disso, os brigadianos também recolheram duas balanças de precisão, quatro aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.

Todos os detidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, foram encaminhados ao sistema prisional, onde seguirão a disposição da Justiça.

CRÉDITO: BM