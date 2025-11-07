Policiais do 8º BPM recebem homenagem da Câmara de Vereadores

Tenente-Coronel Luiz César ao lado do vereador Coelhão.

OSÓRIO – O vereador Luis Carlos Coelhão (MDB) esteve visitando a sede do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) da Brigada Militar (BM) durante a tarde de quarta-feira (5). Acompanhado do vice-prefeito Ed Moraes, o político realizou a entrega de Votos de Congratulações a cinco Policiais Militares (PMs).

Sargento Moura ao lado do vice-prefeito Ed.

A honraria foi entregue por meio do Requerimento no 042/2025, sendo homenageados: o sargento (sgt) Jonatas Moura da Silveira, assim como os soldados (sd) Bruno Carvalho, Eduarda de Souza da Rosa e Everton Luis Marques. Os quatro participaram de uma ação realizada no bairro Albatroz no último dia 17 de junho. Na ocasião, os brigadianos apreenderam mais de 78 quilos (kg) de maconha.

Além do sargento e dos soldados, o comandante do 8º BPM, o tenente-coronel Luiz César Lima dos Santos, também foi homenageado.

Soldados Carvalho, Eduarda e Marques também foram homenageados pela apreensão realizada na cidade.

CRÉDITOS: BM