Pix Saque está disponível nos caixas eletrônicos do Banrisul

O Banrisul lançou uma nova funcionalidade em seus terminais de autoatendimento: o Pix Saque. A inovação permite que clientes de qualquer instituição financeira realizem saques em dinheiro diretamente nos ATMs Banrisul, utilizando o sistema Pix como forma de pagamento.

Com essa novidade, o Banco amplia o acesso ao dinheiro em espécie, oferecendo mais praticidade e conveniência aos usuários. No terminal, o cliente deve selecionar a opção Pix Saque, localizada no canto inferior esquerdo da tela inicial. Em seguida, abrir o aplicativo do seu banco, escanear o QR Code exibido no ATM e realizar o Pix com o valor desejado (limitado a R$ 1.000,00). Após a confirmação, o terminal libera o valor em espécie.

A implantação do Pix Saque, juntamente com a instalação de novos caixas eletrônicos em parceria com o Banco 24 horas, consolida o perfil inovador do Banrisul, sendo o primeiro banco no Brasil a abrir 100% de sua rede de equipamentos de autoatendimento para clientes de qualquer instituição financeira.

CRÉDITO: Divulgação