Passagem intermunicipal na região sofre aumento

Na terça-feira (4), teve início a nova tabela de preços do transporte intermunicipal das cidades pertencentes a Aglomeração Urbana do Litoral Norte (Aulinorte). De acordo com a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), o aumento da tarifa do preço das passagens foi de cerca de 9%. Homologado pelo Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs), o reajuste é válido para seis empresas que atuam na região: Expresso Palmares, São José, São Marcos, Torrescar, Transflor e Unesul.

Diferentes linhas sofreram aumento nos preços, como foram os casos das linhas Osório – Capivari do Sul e Osório – Cidreira, ambas da Expresso Palmares, que agora custam R$ 15,55 e R$ 24,45, respectivamente. Já a linha Osório – Quintão (Palmares) da empresa São José, passou de R$ 24,90 para R$ 27,15.

Os trajetos da empresa Unesul também tiveram aumento nas passagens. De Osório para Tramandaí o valor está em R$ 8,35. As pessoas que quiserem ir de Osório até Capão da Canoa deverão desembolsar os seguintes valores: R$ 13,60 (via ERS-030/Interpraias) ou R$ 15,35 (via Morro Alto). Já a passagem de Osório para Torres está custando R$ 35,30.

Para conferir os novos valores das passagens, acesse o site da empresa de transporte desejada ou entre em contato com a Estação Rodoviária de Osório, por meio do telefone: (51) 3663-1284.

CRÉDITO: Divulgação