Porto Meridional é pauta de reunião em Brasília

O prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto, esteve na última semana, cumprindo agenda em Brasília (DF). Durante sua passagem pela capital Federal, ele aproveitou para discutir sobre algumas demandas do município do Litoral Norte gaúcho.

Em visita a sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Pinto participou de uma audiência estratégica sobre o avanço do Porto Meridional. A reunião contou com a presença do Presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho; dos Senadores Luis Carlos Heinze e Hamilton Mourão; do Deputado Estadual Issur Koch; e dos diretores da GTA, empresa responsáveis pelo projeto do Porto.

Durante o encontro, foi entregue ao presidente do Ibama uma prévia do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento, reforçando o compromisso com um processo de licenciamento ambiental transparente e sustentável. O Porto Meridional será um marco para o desenvolvimento de Arroio do Sal, consolidando a cidade como um polo logístico estratégico para o país.

OUTRAS PAUTAS

Ainda durante sua passagem por Brasília, o prefeito de Arroio do Sal esteve reunido com o senador Hamilton Mourão. Durante o encontro foi discutida a possibilidade de captação de recursos para investimentos no município, assim como outras demandas prioritárias. “O diálogo com lideranças políticas e técnicas do Governo Federal visa garantir apoio para novos projetos e melhorias estruturais que beneficiem a cidade e a população. A Prefeitura Municipal de Arroio do Sal (PMAS) reafirma seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e seguirá trabalhando para concretizar avanços em infraestrutura, economia e qualidade de vida para todos”, declarou Luciano Pinto.

CRÉDITO: PMAS