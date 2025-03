Praça das Carretas recebeu Bazar ArtEncontro

OSÓRIO – Ao longo do último domingo (16), a Praça das Carretas, no Centro da cidade, recebeu o Bazar ArtEncontro. O projeto, idealizado pela assessora de Cultura Karol Schmitz, teve início em 2015 e retornou após ele ser contemplado na Lei Aldir Blanc, em 2024. Além da venda dos artesanatos espalhadas pelas 50 bancas, o evento contou com outras atividades, incluindo Yoga, Dança, Contação de Histórias, shows musicais.

De acordo com a assessora Karol, uma nova edição do Bazar está prevista para acontecer já no próximo mês. As inscrições para participar já estão disponíveis e podem ser feitas no Centro Cultural José do Patrocínio, localizado na Rua Barão do Triunfo, nº 1.065. O atendimento é de segunda à sexta-feira, em dois horários: Das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h e 30min.

CRÉDITOS: PMO