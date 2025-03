Prefeito se reúne com presidente do Tribunal de Justiça do Estado

OSÓRIO – Na semana passada, o prefeito Romildo Bolzan Júnior esteve reunido em Porto Alegre com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJRS), o desembargador Alberto Delgado Neto. O encontro foi realizado na terça-feira (11), e contou com a presença do juiz coordenador da Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios do TJRS, José Pedro de Oliveira Eckert; do secretário Municipal de Finanças, Soly Dutra; do Procurador-Geral do Município, Vinícius Fich.

Na ocasião, foi discutida a dívida dos precatórios do Município, a qual está na casa dos R$ 4,5 milhões. Segundo o prefeito osoriense, durante a reunião, foi encaminhada a possibilidade de parcelamento mínimo da dívida: “É uma inadimplência que não ficou recursos, tão pouco de dotação orçamentária para 2025, como para 2026, ou seja, temos um enorme problema para resolver que é fruto direto da imprevidência da Administração passada”, declarou Romildo Bolzan Júnior.

CRÉDITO: PMO