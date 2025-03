Pessoas são presas e adolescentes são apreendidos por tráfico

Policiais apreenderam dinheiro, objetos e dezenas de porções de entorpecentes durantes ações em Imbé.

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Entre a noite de quinta-feira (13) e a madrugada de sexta (14), quatro homens de 22, 33, 39 e 41 anos de idade, foram presos pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT).

Vale ressaltar que todos os detidos já tinham antecedentes criminais. As prisões ocorreram nos municípios de Imbé e Torres, sendo duas em cada cidade. Ao todo, foram apreendidos: 31 porções de maconha, 108 porções de cocaína, uma balança de precisão, 13 aparelhos celulares, entre outros objetos, além de 172 reais em dinheiro.

PRISÕES EM OSÓRIO

Também na sexta-feira, os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram ações de combate a Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), em Osório. Durante o trabalho, os Policiais Militares (PMs) abordaram um automóvel que estava trafegando na via lateral da BR-101.

De acordo com a BM, um casal que estava no veículo. Acabou sendo preso em flagrante carregando 10 porções de cocaína e 500 reais. Ainda conforme a Brigada, o homem teria informado aos PMs que possuía mais drogas em sua residência. Imediatamente, os policiais foram até o local indicado, onde apreenderam mais 14 porções de cocaína. Além disso, também foram confiscados: uma balança de precisão, uma máquina de cartões e três celulares.

Ação em Osório apreendeu dinheiro, objetos e 24 porções de cocaína.

OUTRAS PRISÕES

Entre a noite de sexta (14) e a madrugada de sábado (15), os agentes do 2º BPAT prenderam mais cinco pessoas por tráfico na região. Em Tramandaí, dois homens de 24 e 36 anos, e uma mulher, de 28 anos, foram detidos com 14 porções de cocaína, 16 pedras de crack, quatro celulares e R$ 182,00. Já em Torres, dois homens, de 37 e 55 anos, respectivamente, foram presos com 10 porções de cocaína, 15 pedras de crack e 100 reais.

Homens foram presos em Torres carregando entorpecentes e uma nota de 100 reais.

GRANDE APREENSÃO

Na madrugada de domingo (16), a BM, em parceria com a Polícia Civil (PC), apreendeu mais de 600 compridos de drogas sintéticas. O material ilícito foi encontrado em um ônibus que trafegava pelo Centro de Tramandaí e seguia para uma festa na cidade de Alvorada, na Região Metropolitana.

Ao todo, foram apreendidos: duas porções de MD, 113 comprimidos de ecstasy, 527 compridos de K, três celulares e 162 reais. Cinco homens, entre 19 e 27 anos de idade, foram presos. Além disso, um adolescente, de 17 anos, foi apreendido.

Ação em Tramandaí apreendeu dinheiro, objetos e mais de 600 comprimidos de drogas sintéticas.

ADOLESCENTES APREENDIDOS

Já na noite de domingo, a BM apreendeu três adolescentes por tráfico durante ações distintas na região. Em Cidreira, o menor foi abordado no bairro Chico Mendes. Com ele foi encontrada uma sacola plástica com 112 porções de drogas, como crack, cocaína e maconha. Enquanto isso, em Osório, outros dois adolescentes foram apreendidos durante ação no bairro Medianeira. A dupla, de 14 e 17 anos, respectivamente, foi detida carregando 41 pedras de crack.

Todos os detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Adolescentes foram apreendidos em Osório carregando 41 pedras de crack.

CRÉDITOS: BM