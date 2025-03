Município adere a programa do Governo Federal

OSÓRIO – O prefeito Romildo Bolzan Júnior realizou na última sexta-feira (14), a assinatura do Termo de Adesão ao Política Nacional de Equidade para as Relações Étnico-raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ). O Programa do Governo Federal tem como objetivo implementar ações e programas educacionais voltados à superação das desigualdades étnico-raciais e do racismo nos ambientes de ensino, bem como à promoção da política educacional para a população quilombola. O público alvo é formado por gestores, professores, funcionários e estudantes.

O ato foi realizado no Gabinete do Prefeito e contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o vice-prefeito, Ed Moraes; o secretário Municipal de Educação, Marcelo Reis; o cacique Sérgio Gimenez, da aldeia Sol Nascente; a Rainha Ginga dos Maçambiques de Osório, Francisca Dias; o pesquisador Iosvaldyr Bittencourt Jr; além de vereadores e secretários municipais.

Autoridades estiveram presentes no Gabinete do Prefeito durante a última sexta-feira (14) para acompanharem a cerimônia.

